شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يخطط الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتطوير عملته الرقمية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خطوة نحو تطوير عملة رقمية، حيث أعلن عن خطط لنشر ورقة بحثية حول هذا الموضوع. وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول Jerome Powell في رسالة بالفيديو: إن الهدف هو جمع التعليقات العامة وجعل الولايات المتحدة تلعب دورًا رائدًا في تطوير المعايير الدولية وفقا لما نقلته aitnews.

وأضاف باول: للمساعدة في تحفيز محادثة واسعة النطاق، يصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي ورقة مناقشة هذا الصيف تحدد تفكيرنا الحالي بشأن المدفوعات الرقمية، مع التركيز بشكل خاص على الفوائد والمخاطر المرتبطة بعملات البنوك المركزية الرقمية في سياق الولايات المتحدة.

وكجزء من هذه العملية، يطلب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التعليق العام على القضايا المتعلقة بالمدفوعات، والشمول المالي، وخصوصية البيانات، وأمن المعلومات.

ويأخذ الإعلان مفهوم الدولار الرقمي من مشروع بحث صغير إلى شيء يحتمل أن يكون أكبر، ويهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى استكشاف كيف يمكن أن تتلاءم العملات الرقمية للبنك المركزي أو عملات البنوك المركزية الرقمية في النظام المصرفي الأمريكي.

وفي الوقت نفسه، من المحتمل أن يحاول بنك الاحتياطي الفيدرالي تسريع العمل تجاه عملة رقمية أمريكية محتملة حيث أن الدول الأخرى، وخاصة الصين، تسير بخطى ثابتة نحو هذا الهدف.