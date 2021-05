شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى .. طريقة إزالة أو تغيير صورة الملف الشخصى لحساب جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتم استخدام حساب جوجل للعديد من التطبيقات والخدمات التى لا يستطيع المرء حتى تذكرها، وأيضًا، تكون مجموعة صور الملف الشخصى مرئية عبر جميع الأنظمة الأساسية مثل Handout وGoogle Meet وGmail وDrive وAndroid والمزيد.

لكن لا يشعر الجميع بالراحة عند عرض صورهم الشخصية، فعلى سبيل المثال، إذا كنت فى Google Meet وتم إيقاف تشغيل الكاميرا، فعادة ما يرى المشاركون الآخرون رمز ملفك الشخصي، هذا مجرد سبب واحد من عدة أسباب، وفى هذه الحالة، هناك خياران متاحان، يمكنك إما إزالة صورة ملفك الشخصى أو تغييرها.

وفيما يلى نعرض كيفية إزالة وتغيير صورة ملف تعريف حساب جوجل

على الويب

1. موقع جوجل وقم بتسجيل الدخول إلى الحساب على أى متصفح ويب وقم بتسجيل الدخول إذا لم يكن موجودًا بالفعل

2. الآن، انقر فوق المعلومات الشخصية من الشريط الجانبى على اليسار

3. مرر لأسفل وتحت قسم "اختيار ما يراه الآخرون"، انقر على "الانتقال إلى نبذة عني"

4. انقر فوق خيار صورة الملف الشخصي.

5. انقر فوق الزر "إزالة" لحذف صورة الملف الشخصي

6. انقر فوق "تغيير" لتحديد صورة ملف تعريف جديدة.

على جهاز Android

1. توجه إلى الإعدادات وانتقل لأسفل إلى خيار Google

2. اضغط على إدارة حساب Google الخاص بك واضغط على علامة التبويب المعلومات الشخصية

3. قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق Go to About me، انقر فوق خيار Profile Picture.

4. ثم، اضغط على إدارة صورة ملفك الشخصى واضغط على زر إزالة

5. لتغيير صورة الملف الشخصى على Android، قم أولاً بإزالة الصورة ثم انقر فوق خيار إضافة صورة الملف الشخصي.