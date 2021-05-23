شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أندرويد 12 سيدعم متاجر تطبيقات الطرف الثالث .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى شركة جوجل لإجراء تغيير جديد على منصة الأندرويد، حيث ينطلق تحديث أندرويد 12 بميزة دعم متاجر تطبيقات الطرف الثالث، حيث دعمت شركة جوجل تثبيت تطبيقات من متاجر الطرف الثالث فى السابق على منصة الأندرويد، كما أتاحت الشركة تحميل ملفات APK، إلا أن هذه التطبيقات توفرت للمستخدمين بشكل جانبى دون أن تدعم التحديث.

وبحسب موقع GSM الهندى، فقد أكدت شركة جوجل فى مدونتها اليوم على دعم تحديث أندرويد 12 التطبيقات المحملة من متاجر الطرف الثالث على منصة الأندرويد، كما سيتاح لمستخدمى متاجر تطبيقات الطرف الثالث تحميل التطبيقات بشكل مباشر، كما سيتاح للمستخدمين تحديث هذه التطبيقات.

كما سيتطلب تثبيت هذه التطبيقات الموافقة على تصريحات الوصول لمتاجر التطبيقات فى البداية لإدارة السعة الداخلية للتخزين، على أن يكون التصريح لمرة واحدة فقط، لذا لن يتم طلب التصريح من جديد، أى بنفس التجربة المقدمة فى منصة جوجل بلاي.