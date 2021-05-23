شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Together وضع جديد من مايكروسوفت لخدمة Teams .. اعرف مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة مايكروسوفت وضعا جديدا لتطبيق اجتماعات الفيديو Teams، والذى يعرف بوضع Together، وهو الوضع الذى تم تقديمه فى العام الماضى، وبدأ المزيد من العملاء فى استخدام الميزة فى عام 2021، حيث يستخدم الوضع تقنية التقسيم القائمة على الذكاء الاصطناعى لإنشاء صورة رمزية مباشرة لكل مشارك، ومن ثم عرضها فى غرفة محاضرة افتراضية.

ويظهر جميع المشاركين فى الغرفة الافتراضية لإنشاء بيئة مؤتمرات شبيهة بالواقع، وتم إنشاء وضع Together لجعل الاجتماعات أكثر جاذبية، ويهدف أيضًا إلى عرض المستخدمين بطريقة تجعل المؤتمر عبر الإنترنت يبدو وكأنه اجتماع حقيقي.

ومع ذلك، فإن منظمى الاجتماعات مطالبون حاليًا باستخدام الخلفيات التى أنشأتها مايكروسوفت فى غرفهم الافتراضية فى وضع Together، ووفقًا لتحديث خارطة الطريق، تسمح منصة مايكروسوفت تيمز للمطورين والمستخدمين بإنشاء خيارات الخلفية الخاصة بهم وتحميلها إلى مكتبة مايكروسوفت تيمز داخل مؤسساتهم.

وتسمح هذه الميزة لأى شخص لديه مهارات ببناء مشاهد خاصة به وتحسين تجربة الاجتماع بشكل عام، ويتم تقديم الدعم لخلفيات وضع Together المخصصة فى شهر يونيو 2021، وذلك وفقًا لخريطة الطريق، ومن أجل دعم التعليم عن بعد وتحسين المشاركة فى الفصول الدراسية عبر الإنترنت، أضافت مايكروسوفت تيمز دعمًا لميزة رفع اليد الصادرة فى العام الماضي.