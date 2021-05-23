شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوة بخطوة .. كيفية إخفاء رقم موبايلك من تليجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدعي تليجرام بالفعل أنها منصة مراسلة فورية آمنة جدًا مع تشفيرها من طرف إلى طرف، وعلى الرغم من ذلك، توفر منصة المراسلة العديد من الميزات الإضافية وخيارات الأمان التي تتيح للمستخدمين زيادة تعزيز خصوصيتهم وأمانهم وإخفاء المعلومات الشخصية من بينها.

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين إخفاء أرقام هواتفهم حتى لا يتمكن الغرباء من الوصول إلى رقم هاتفك المسجل على تليجرام، وفيما يلى طريقة القيام بذلك:





خطوات إخفاء رقم الهاتف على تليجرام خطوات إخفاء رقم الهاتف على تليجرام 1. توجه إلى إعدادات تليجرام

افتح تطبيق تليجرام على هاتفك الذكي واضغط على الأشرطة الأفقية الثلاثة في الزاوية اليسرى العليا واضغط على خيار الإعدادات

2. افتح الخصوصية والأمان

في خيار الإعدادات، ستجد خيار الخصوصية والأمان، وضمن هذا الخيار، يمكنك العثور على العديد من الخيارات المتعلقة بالخصوصية والأمان بما في ذلك القدرة على إخفاء المعلومات الشخصية.

3. الآن، اضغط على خيار الخصوصية

هنا سترى خيارات إخفاء آخر ظهور والاسم ورقم الهاتف والمزيد.

4. بعد ذلك، اضغط على خيار رقم الهاتف وحدد خيار لا أحد أو جهات الاتصال الخاصة بي.

سيخفي خيار لا أحد رقم هاتفك تمامًا بما في ذلك من تلك الموجودة في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك. إذا كنت لا تريد إخفاء رقم هاتفك مع الأشخاص الموجودين في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك ، فيمكنك استخدام خيار جهات الاتصال الخاصة بي.