شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوة بخطوة .. كيفية إخفاء رقم موبايلك من تليجرام والان مع تفاصيل الخبر
خطوات إخفاء رقم الهاتف على تليجرام
1. توجه إلى إعدادات تليجرام
افتح تطبيق تليجرام على هاتفك الذكي واضغط على الأشرطة الأفقية الثلاثة في الزاوية اليسرى العليا واضغط على خيار الإعدادات
2. افتح الخصوصية والأمان
في خيار الإعدادات، ستجد خيار الخصوصية والأمان، وضمن هذا الخيار، يمكنك العثور على العديد من الخيارات المتعلقة بالخصوصية والأمان بما في ذلك القدرة على إخفاء المعلومات الشخصية.
3. الآن، اضغط على خيار الخصوصية
هنا سترى خيارات إخفاء آخر ظهور والاسم ورقم الهاتف والمزيد.
4. بعد ذلك، اضغط على خيار رقم الهاتف وحدد خيار لا أحد أو جهات الاتصال الخاصة بي.
سيخفي خيار لا أحد رقم هاتفك تمامًا بما في ذلك من تلك الموجودة في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك. إذا كنت لا تريد إخفاء رقم هاتفك مع الأشخاص الموجودين في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك ، فيمكنك استخدام خيار جهات الاتصال الخاصة بي.