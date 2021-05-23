شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا الأسباب تخشى وكالة الأمن السيبرانى في ألمانيا من قراصنة الإنترنت على المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس وكالة الأمن السيبراني فى ألمانيا، إن المستشفيات الألمانية قد تكون في خطر متزايد من قراصنة الكمبيوتر، بعد هجومين رقميين رفيعي المستوى هذا الشهر على الخدمات الصحية الأيرلندية وخط أنابيب وقود أمريكي.

أغلق مشغل الخدمات الصحية في أيرلندا أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة به يوم الجمعة الماضي لحمايتها من هجوم فدية "كبير"، ما أدى إلى تعطيل خدمات التشخيص وتعطيل اختبار COVID-19 وإلغاء العديد من المواعيد وفقًا لما نقله موقع usnews عن رويترز.

تم استهداف العيادات الألمانية بسلسلة من الهجمات الإلكترونية على مدى السنوات الخمس الماضية، وقال آرني شوينبوم، رئيس وكالة الأمن السيبراني الفيدرالية BSI ، لصحيفة تسايت أونلاين إنه رأى "خطرًا أكبر في المستشفيات".

في وقت سابق من شهر مايو تم إغلاق نظام خط الأنابيب الاستعماري الأمريكي الذي يبلغ طوله 5500 ميل (8850 كيلومترًا) بعد واحدة من أكثر الهجمات السيبرانية المدمرة المسجلة ، مما منع ملايين البراميل من البنزين والديزل ووقود الطائرات من التدفق إلى الساحل الشرقي من الخليج ساحل.

قال شوينبوم إن العديد من الشركات الألمانية معرضة بشكل متزايد لخطر الاستهداف من قبل المتسللين بسبب العمل عن بعد أثناء جائحة COVID-19.

وقال: "كان على العديد من الشركات تمكين المكاتب المنزلية في غضون وقت قصير" مضيفًا أنه نتيجة لذلك كانت العديد من أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها عرضة للهجمات.