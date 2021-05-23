شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تويتر" يستعد لإطلاق خدمة Ticketed Spaces.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد Twitter لإطلاق ميزة Ticketed Spaces الخاصة به، يقوم باستعراض ما يمكن أن يتوقعه المستخدمون عندما يذهبون لاستضافة أول موقع لهم. سيتمكن المستخدمون في الولايات المتحدة من التقدم بطلب لاستضافة غرف صوتية حية مدفوعة الأجر بدءًا من الأسبوعين المقبلين. يجب على أي شخص يريد فرض رسوم أن يكون لديه 1000 متابع ، وأن يكون قد استضاف ثلاث أماكن في آخر 30 يومًا، وأن يكون عمره 18 عامًا على الأقل وفقا لما نقله موقع the verege.

دخلت الشركة في شراكة مع Stripe للتعامل مع المدفوعات ، وتقول إن المستخدمين سيحصلون على 80 في المائة من الإيرادات بعد تحصيل رسوم الشراء داخل التطبيق من Apple وGoogle. لذلك إذا قمت ببيع تذكرة بقيمة 10 دولارات، فمن المفترض أن تحصل Apple على تخفيض بنسبة 30 في المائة، ما يتركك أنت وتويتر لتقسيم المبلغ المتبقي البالغ 7 دولارات. ثمانون في المائة سيذهبون إليك، و20 في المائة سيذهبون إلى تويتر. تقول الشركة إنها ستغطي تكلفة رسوم المعاملات في Stripe، كذلك سيحتاج المضيفون أيضًا إلى حساب Stripe.

يمكنك رؤية تدفق المنتج الكامل أدناه:

يقول متحدث باسم Twitter إن التطبيقات الأولية عند فتحها ستتم معالجتها في غضون أسابيع قليلة، ويخطط الفريق للبدء بمجموعة اختبار صغيرة. على الرغم من أن المستخدمين الأمريكيين فقط سيكونون قادرين على استضافة هذه المساحات المخصصة للتذاكر في الوقت الحالي، يمكن لأي شخص في جميع أنحاء العالم شراء حق الوصول. بدأت Spaces في السماح لأي شخص لديه أكثر من 600 متابع بالاستضافة وإضافة القدرة على جدولة حدث، وتقول الشركة إنها تعمل على مساحات مشتركة أيضًا.

تعد وظيفة الصوت المباشر هذه من بين الطرق المتعددة التي أعلن عنها Twitter أنها ستساعد مستخدميها على تحقيق الدخل. إنها تخطط أيضًا لـ Super Follows ، والتي ستسمح للأشخاص بالدفع مقابل الحصول على محتوى إضافي مثل الاشتراك فى النشرة الإخبارية والمزيد من التغريدات كما أنها تطلق ميزة المجتمعات.

ولم تذكر الشركة ما إذا كان تقسيم 80/20 سينطبق أيضًا على Super Follows.

قد يقدم Twitter أيضًا منتج اشتراك أكبر يسمى Twitter Blue والذي قد يسمح للأشخاص بالدفع مقابل ميزات إضافية، مثل القدرة على التراجع عن التغريدات. على الرغم من أن منتج Twitter ظل راكدًا في الغالب لسنوات ، فقد أصدر سلسلة متتابعة سريعة من إعلانات المنتجات الموجهة للمستهلكين في العام الماضى، وكل ذلك على ما يبدو في محاولة لتنويع إيراداته وبناء مكان أكثر تقريبًا حيث يمكن للناس أن يستهلكوا مجموعة متنوعة من المنتجات من المحتوى عبر النص والصوت والفيديو.