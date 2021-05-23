شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تويتر" يستعد لإطلاق خدمة Ticketed Spaces.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
يمكنك رؤية تدفق المنتج الكامل أدناه:
يقول متحدث باسم Twitter إن التطبيقات الأولية عند فتحها ستتم معالجتها في غضون أسابيع قليلة، ويخطط الفريق للبدء بمجموعة اختبار صغيرة. على الرغم من أن المستخدمين الأمريكيين فقط سيكونون قادرين على استضافة هذه المساحات المخصصة للتذاكر في الوقت الحالي، يمكن لأي شخص في جميع أنحاء العالم شراء حق الوصول. بدأت Spaces في السماح لأي شخص لديه أكثر من 600 متابع بالاستضافة وإضافة القدرة على جدولة حدث، وتقول الشركة إنها تعمل على مساحات مشتركة أيضًا.
تعد وظيفة الصوت المباشر هذه من بين الطرق المتعددة التي أعلن عنها Twitter أنها ستساعد مستخدميها على تحقيق الدخل. إنها تخطط أيضًا لـ Super Follows ، والتي ستسمح للأشخاص بالدفع مقابل الحصول على محتوى إضافي مثل الاشتراك فى النشرة الإخبارية والمزيد من التغريدات كما أنها تطلق ميزة المجتمعات.
ولم تذكر الشركة ما إذا كان تقسيم 80/20 سينطبق أيضًا على Super Follows.
قد يقدم Twitter أيضًا منتج اشتراك أكبر يسمى Twitter Blue والذي قد يسمح للأشخاص بالدفع مقابل ميزات إضافية، مثل القدرة على التراجع عن التغريدات. على الرغم من أن منتج Twitter ظل راكدًا في الغالب لسنوات ، فقد أصدر سلسلة متتابعة سريعة من إعلانات المنتجات الموجهة للمستهلكين في العام الماضى، وكل ذلك على ما يبدو في محاولة لتنويع إيراداته وبناء مكان أكثر تقريبًا حيث يمكن للناس أن يستهلكوا مجموعة متنوعة من المنتجات من المحتوى عبر النص والصوت والفيديو.