تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات جهاز OnePlus TV القادم قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة وان بلس للإعلان الرسمي عن جهاز OnePlus TV جديد في حدث يعقد في 24 من شهر مايو الجاري، واليوم إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي المرتقب.

كانت شركة وان بلس قد كشفت عن سلسلة أجهزة OnePlus TV Y المميزة بأقل مستوى تسعير في أجهزة التلفاز الذكية خلال الفترة الماضية، واليوم تستعد وان بلس للكشف عن إصدار جديد من أجهزة التلفاز الذكية بعنوان OnePlus TV 40Y1.

ولقد أكدت وان بلس على خططها لإطلاق جهاز OnePlus TV 40Y1 في حدث يعقد في الهند في 24 من مايو، ولقد كشفت صفحة متجر Flipkart عن مواصفات الجهاز الذي يأتي بحجم شاشة 40 إنش، كما يتميز بجودة عرض FHD أو بدقة 1920 في 1080 بيكسل، كما تتضمن الشاشة LCD مصابيح LED خلفية.

كما تشير التسريبات إلى أن الجهاز يأتي بتغطية لونية بنسبة 93% من ألوان DCI-P3، كما تشغل الشاشة نسبة 93% من إطار الجهاز.

أيضاً يعمل الجهاز بشرائح 64 بت، كما يأتي بذاكرة عشوائية 1 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 8 جيجا بايت، كما يأتي جهاز بنظام تشغيل Android TV 9.0 Pie، وواجهة OxygenPlay، ويدعم الجهاز مساعد جوجل الرقمي، وجوجل Chromecast، وأيضاً مساعد Alexa الرقمي من أمازون.

ويدعم الجهاز الإتصال بشبكات WiFi، والبلوتوث 5.0، ويضم اثنان من منافذ HDMI، واثنان من منافذ USB، ومنفذ للصوتيات الرقمية، وAV بتصميم 3 في 1، كما يضم الجهاز Ethernet.

كما يأتي الجهاز باثنان من المكبرات الصوتية بقدرة 10W، ويدعم تقنية Dolby Audio، والتحكم الصوتي عن بعد.

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