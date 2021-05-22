شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انتقادات جديدة للحكومة الهندية ضد تويتر بسبب تصنيف تغريدات عن كوفيد-19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقدت الحكومة الهندية موقع التغريدات الأمريكي "تويتر" بعد تصنيفه تغريدات بعض السياسيين الهنود بشأن الجهود المبذولة لمكافحة فيروس " كورونا " المستجد بأنها "وسائط إعلامية متلاعب فيها".

وطلبت الحكومة الهندية من "تويتر" أن يزيل تصنيفاته لتلك التغريدات، وقالت إن وضع هذه الملصقات عليها يؤثر على صورة منصة التواصل الاجتماعي باعتبارها "محايدة وغير منحازة" وفقا لما نقله موقع the verege.

أرسلت الحكومة الإشعار إلى Twitter بعد يومين من تطبيق ملصق "الوسائط المتلاعب بها" على تغريدة كتبها Sambit Patra، من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند. قال باترا في التغريدة ، التي يبدو أنه تم حذفها (ليس من الواضح ما إذا كان تويتر قد أزاله أو إذا حذفه باترا بنفسه) ، أن حزب المؤتمر المعارض استخدم "مجموعة أدوات" في محاولات لتخريب تعامل الحكومة مع جائحة فيروس كورونا.

يتهم حزب بهاراتيا جاناتا حزب المؤتمر بإنشاء مجموعة أدوات لإلحاق الضرر برئيس الوزراء ناريندرا مودي ، كما توضح صحيفة تايمز أوف إنديا ، لكن حزب المؤتمر يزعم أن نسخة مجموعة الأدوات التي ينشرها حزب بهاراتيا جاناتا هي نسخة مزيفة من مذكرة بحثية حول مشروع غير ذي صلة. . وجدت منظمة التحقق من الحقائق الهندية Alt News صورًا لما يسمى بـ "مجموعة أدوات COVID" التي قام باترا وآخرون بتغريدها تحتوي على بعض المعلومات المزيفة.

وفقًا لموقع الأخبار الهندي The News Minute ، ورد في تغريدة باترا ما يلي: "ينظر الأصدقاء إلى #CongressToolKit في تقديم المساعدة للمحتاجين أثناء الوباء! أكثر من تمرين للعلاقات العامة بمساعدة الصحفيين الودودين والمؤثرين أكثر من كونه مسعى روحيًا. اقرأوا بأنفسكم جدول أعمال المؤتمر ".

التلاعب بها العام الماضي.

تصارع موقع Twitter مع المتطلبات القانونية المحلية في الهند ، لا سيما فيما يتعلق بالمحتوى حول جائحة فيروس كورونا. في أواخر الشهر الماضي ، أزالت المنصة أكثر من 50 تغريدة تنتقد طريقة تعامل الحكومة مع جائحة فيروس كورونا هناك ، بناءً على طلب الحكومة. وشملت الحسابات الخاضعة للرقابة عضوا في البرلمان وشخصيات بارزة أخرى.

وأثناء احتجاجات المزارعين في الهند في فبراير، حظر تويتر بشكل دائم أكثر من 500 حساب وأزال آخرين من الظهور داخل البلاد. في ذلك الوقت ، أصدرت الحكومة الهندية إشعارًا بعدم الامتثال لتويتر ، مما قد يعني عقوبة السجن لموظفي تويتر في الهند إذا رفضت الشركة ذلك.

وفقًا لمركز موارد Johns Hopkins Coronavirus Resource Center ، أبلغت الهند عن 259551 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19 و 4209 حالة وفاة جديدة حتى الجمعة الماضية.