شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: الصين تقود عربتها الجوالة على سطح المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت الصين ثاني دولة تنشر بنجاح مركبة على سطح المريخ، وأول دولة تفعل ذلك في زيارتها الافتتاحية إلى الكوكب الأحمر، حيث ذكرت وكالة رويترز أن العربة الجوالة Zhurong التي تعمل بالطاقة الشمسية انزلقت على منحدر كبسولتها الهبوطية إلى سطح المريخ وفقا لما نقله موقع the verege.

هبطت Zhurong لأول مرة على سطح المريخ في وقت سابق من هذا الشهر وبدأت رحلتها على سطح المريخ على Utopia Planitia، وهو سهل أملس حيث هبطت مركبة الهبوط Viking 2 التابعة لناسا في عام 1976.

وهذا يبعد أكثر من 1200 ميل عن Jezero Crater حيث هبطت المركبة الأمريكية المثابرة شهر فبراير. أفادت سبيس نيوز أن المركبة الثالثة ، كيوريوسيتي التابعة لوكالة ناسا ، والتي هبطت على سطح المريخ في عام 2012 ، تم رصدها بواسطة مركبة استكشاف المريخ المدارية التابعة لناسا وهي تتسلق مونت ميركو المريخ الشهر الماضي.

نشرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية على تويتر صورًا لوصول زورونج إلى المريخ.

يحتوي Zhurong على رادار استكشاف تحت سطح المريخ ، وكاشف المجال المغناطيسي للمريخ ، ومراقب الأرصاد الجوية للمريخ ، بالإضافة إلى كاميرا طبوجرافية عالية الدقة. وسوف يدرس تربة المريخ والغلاف الجوي ، ويبحث عن علامات وجود الماء أو الجليد تحت سطح الكوكب خلال مهمته التي تستغرق 90 يومًا.

تخطط وكالة الفضاء الأوروبية ومؤسسة الفضاء الروسية روسكوزموس للهبوط بمركبة جوالة على سطح المريخ في عام 2022.