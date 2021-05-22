تكنولوجيا: سامسونج تسجل حقوق الملكية الفكرية لعلامتها التجارية الجديدة “Z Slide”

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجلت العملاق الكوري خلال الفنرة الماضية حقوق الملكية الفكرية لعلامة “Z Roll”، والتي أكدت على تطوير سامسونج لهاتف بشاشة قابلة للتدوير، واليوم تؤكد أحدث التقارير تسجيل علامة تجارية جديدة لسامسونج بعنوان “Z Slide”.

أكدت أحدث التقارير تسجيل العملاق الكوري حقوق الملكية الفكرية لعلامة تجارية بعنوان “Z Slide” في مكتب الإتحاد الأوروبي، حيث أدرجت العلامة التجارية في الفئة Class 9 التي تتضمن الهواتف الذكية، وأجهزة الإتصال، وأجهزة الحاسب المحمول.

من جانب لم يكشف التقرير عن تفاصيل أكثر حول علامة ‘Z Slide’ التجارية، إلا أن موقع LetsGoDigital نشر صورة ثلاثية الأبعاد تشير إلى أن ‘Z Slide’ علامة تجارية لهاتف مميز بشاشة قابلة للإنزلاق، كما تدعم الشاشة التمديد بشكل رأسي، كما نشر الموقع صور لهاتف بشاشة قابلة للتدوير لعلامة “Z Roll” التجارية.

ويكشف التصميم عن هاتف يتحول عند التمديد إلى حجم أكبر في الشاشة ليحاكي الجهاز اللوحي، بينما تشير بعض التوقعات إلى أن نموذج جديد من هاتف Z Flip بشاشة قابلة للتدوير، ونموذج جديد من هاتف ‘Z Slide’ بشاشة قابلة للإنزلاق.

يذكر أن Samsung Display إستعرضت في وقت سابق مجموعة من الشاشات التي تطور من الشركة الآن، والتي تشمل نموذج لجهاز S-foldable الذي يتميز بشاشة قابلة للطي المزدوج، ومن المتوقع أن تقدم سامسونج الأجهزة الجديدة القابلة للطي خلال شهر أغسطس.

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