تكنولوجيا: Seagate تكشف عن أقراص HDD بسعة 14 تيرابايت وسرعة تنافس سعة SSD

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Seagate عن الجيل الجديد من الأقراص الصلبة HDD التي تأتي بسعة 14 تيرابايت، والتي تدعم سرعات فائقة في نقل البيانات تنافس سعة SSD.

تعد أقراص HDD المقدمة Seagate اليوم الأولى من نوعها في العالم، والتي تتخطى SATA القياسية، كما أنها تقدم أكبر سعة 14 تيرابايت.

تستهدف Seagate بالأقراص الصلبة الجديدة دعم مراكز البيانات، لذا لن تدعم هذه الأقراص أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب، كما ترتكز الأقراص على SAS بسرعة 12 جيجابت في الثانية، كبديل ل SATA بسرعة 6 جيجابت في الثانية التي تدعم أغلب اللوحات الأم الآن.

كما تؤكد شركة Seagate على أن سرعة نقل البيانات في الأقراص الجديدة تصل إلى 524 ميجابايت / ثانية، وهي أقرب سرعة تصل إليها الأقراص لتنافس SATA SSD المميزة بسرعة 550 ميجابايت / ثانية، والتي تدعم اللوحة الأم في أجهزة الألعاب.

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