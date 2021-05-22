شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه معدل البت؟ ولماذا هو مهم للموسيقى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمع الكثيرون إلى الموسيقى الرقمية ما يعنى أن من يتابعها قد سمع بمصطلح "معدل البت" أو قد صادف ملفات بها "كيلو بت في الثانية، وهو ما يثير التساؤلات لمعرفة أهمية هذا الأمر، في ماذا يعني ذلك؟ وما هو معدل البت؟.

ووفقًا لما نقله TheNextWeb، فإن معدل البت هو تعبير عن كمية البيانات التي ينتجها الملف كل ثانية، على سبيل المثال قد ترى شيئًا مثل "320 كيلو بت في الثانية"، وهو مقدار البيانات التي يتم إنتاجها.

ووفقًا لبعض تقارير فإن معدل البت هو قيمة تعرض عدد وحدات المعلومات (ميجابت أو كيلوبايت) الموجودة في ثانية واحدة من تشغيل الملف. وفقًا لذلك يتم قياسها بالميجابت في الثانية (Mbps) أو بالكيلوبت في الثانية (Kbps)، خلاف ذلك يمكن وصف معدل البت بأنه عرض النطاق الترددي.

وهذه الخاصية مهمة لأولئك الذين يرغبون في تحويل الملفات لأنه مع نفس المدة، سيؤدي معدل البت الأعلى إلى زيادة في الملف. بالإضافة إلى الحجم تتغير جودة الصوت. يسمى تقليل الحجم مع خفض معدل البت الضغط.

ومعدل البت هو تعبير عن مقدار البيانات التي ينتجها ملف صوتي في الثانية. وكلما زاد معدل البت ، زادت جودة الموسيقى إلى حد ما.

وعلى الرغم من ذاك فمن المرجح أن ترى معدل البت مرفقًا بالملفات المفقودة أيضا، مثل MP3 أو OGG Vorbis أو AAC، ويتم ضغطها بطريقة يتم فيها فقد معلومات معينة. من ناحية أخرى ، تحتفظ الملفات المفقودة (مثل FLAC أو WAV) بجميع المعلومات الصوتية.

هذا هو السبب في وصف الملفات غير المفقودة مع كل من معدل أخذ العينات وعمق البت ، بينما لا يتم وصف الملفات المفقودة.

وحاليا يمكن إرفاق معدل البت بأي ملف موسيقى، لكن يتم استخدامه في كثير من الأحيان للملفات المفقودة مثل ملفات MP3. بأخذ هذا التنسيق كمثال ، يكون أعلى معدل نقل محتمل هو 320 كيلو بت في الثانية.

ولكن إذا أخذنا تنسيقًا مثل القرص المضغوط المتواضع؟ يبلغ معدل البت 1411 كيلوبت في الثانية ، أي 4.5 أضعاف جودة أعلى MP3.

وهناك علاقة مباشرة بين معدل البت وجودة الموسيقى - لكنها أكثر تعقيدًا من ذلك بقليل.

ولفات MP3 هي ملفات ضائعة ، مما يعني أنه تم ضغطها بطريقة تعني فقد أجزاء معينة من الصوت. ولكن يتم ذلك بطريقة ذكية ، مع الاستفادة من المبادئ النفسية الصوتية مثل الإخفاء الزمني والمتزامن.

وهذا يعني أنه على الرغم من أن شيئًا مثل MP3 لديه معدل بت أقل بكثير من ملف بدون فقد ، إلا أنه لا يبدو بهذه الطريقة. على سبيل المثال لا يبدو صوت MP3 بسرعة 320 كيلوبت في الثانية أسوأ 4.5 مرة من مسار القرص المضغوط.