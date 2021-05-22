تكنولوجيا: رصد هاتف iQOO Neo5 Life في قاعدة بيانات Geekbench

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف iQOO Neo5 Life في قاعدة بيانات Geekbench إستعداداً للإعلان الرسمي المرتقب في 24 من مايو.

تستعد شركة vivo لإطلاق إصدار جديد من علامتها التجارية iQOO، حيث تقدم الإصدار الجديد بعنوان iQOO Neo5 Life.

ولقد رصد الهاتف بالفعل في قاعدة بيانات Geekbench بنموذج رقم V2118A، كما يأتي هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 870 التي قدمت في إصدار الشركة الحالي iQOO Neo 5.

أيضاً يظهر هاتف iQOO Neo5 Life في التسريبات بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، ولقد سجل الهاتف 1021 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و3427 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.

كما يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 11، وواجهة OriginOS، أيضاً أشارت بعض التسريبات السابقة إلى أن الهاتف يأتي بشاشة IPS LCD بحجم 6.57 إنش، وجودة عرض FHD بلس.

ويضم iQOO Neo5 Life بطارية بقدرة 4500 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 44W، أيضاً يدعم الهاتف تقنية إستشعار البصمة في إطار الهاتف كبديل لتقنية الإستشعار المدمجة في الشاشة والتي قدمت في الإصدارات السابقة.

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