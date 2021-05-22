شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل ينتهي الصراع القضائي لصالح إيبك جيمز في قضيتها ضد آبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استجوبت محكمة أمريكية الرئيس التتفيذي لشركة آبل تيم كوك فى القضية المرفوعه ضدها من إيبك جيمز، حيث اتصلت شركة Apple بالرئيس التنفيذي تيم كوك لإنهاء ثلاثة أسابيع من الشهادة في قضية Epic v. Apple - ومع اقتراب نهاية المحاكمة، وفقًا لما نقله موقع the verege.

أشارت روجرز إلى أن معظم عائدات متجر تطبيقات Apple تأتي من الألعاب، وسألت كوك لماذا لا يستطيع المطورون استخدام طرق دفع أخرى لبيع عمليات الشراء داخل التطبيق ، أو على الأقل إخبار المستخدمين بإمكانية إجراء هذه المعاملات في مكان آخر. "إذا كانوا يريدون الذهاب والحصول على Battle Pass أو V-Bucks أرخص، ولا يعرفون أن لديهم هذا الخيار ، فما هي المشكلة مع Apple التي تمنحهم هذا الخيار؟".

قال كوك: "إذا سمحنا للأشخاص بالربط على هذا النحو ، فسنتنازل عن عائدنا الإجمالي على ملكيتنا الفكرية". لقد تحدثت Apple مرارًا وتكرارًا عن العمل الذي تقوم به في صيانة App Store ومنصة iOS ، واتهمت شركات مثل Epic بالرغبة في الحصول على أمور مجانية.

قدم روجرز الحالة المعاكسة. "يبدو أن صناعة الألعاب تولد مبلغًا غير متناسب من المال بالنسبة لعنوان IP الذي تمنحه لهم ولكل شخص آخر. إلى حد ما ، يبدو الأمر كما لو كانوا يدعمون أي شخص آخر".

كما وجه روجرز تساؤلا لماذا لا تأخذ Apple حصة من شيء مثل معاملة التطبيق المصرفي: "أنت لا تتقاضى Wells Fargo ، أليس كذلك؟ أو بنك أمريكا؟ لكنك تفرض رسومًا على اللاعبين لدعم Wells Fargo ". عندما قال كوك إن السبب في ذلك هو أن Apple فرضت رسومًا خاصة على مبيعات السلع الرقمية ، أشار روجرز إلى أن Apple نفسها حددت هذه القاعدة - قائلة إنها كانت اختيارًا متعمدًا لنموذج الأعمال.

"أتفهم هذه الفكرة القائلة بأن Apple بطريقة ما تجلب العملاء إلى المستخدمين، كما يحافظ المطورون على العميل مع الألعاب. قال روجرز: "آبل تستفيد فقط من ذلك على ما يبدو لي".

وقالت أيضًا إنه لا يبدو أن انخفاض أسعار App Store الأخير من Apple كان بدافع المنافسة - فقط الخوف من التنظيم والدعاوى القضائية. "المشكلة مع برنامج الأعمال الصغيرة الذي تبلغ قيمته مليون دولار ، على الأقل مما رأيته حتى الآن: لم يكن ذلك في الحقيقة نتيجة المنافسة. قال روجرز: "يبدو أن هذا نتيجة للضغط الذي تشعر به من التحقيقات من الدعاوى القضائية وليس المنافسة".

ورد كوك أنه بعد أن خفضت شركة آبل بعض العمولات إلى 15 في المائة ، فعلت جوجل الشيء نفسه ، مشيرة إلى وجود منافسة ، لكن القاضي رفض هذه الحجة. وقالت: "ربما أتفهم أن كانت المشكلة عندما غيّرت Google سعرها ، لكن الإجراء الذي اتخذته لم يكن نتيجة المنافسة".

يبدو أن جوهر المشكلة ، بالنسبة إلى روجرز، هو الاستطلاع الذي يشير إلى أن 39 بالمائة من المطورين كانوا غير راضين عن خدمات التوزيع التي تقدمها Apple.

قال كوك إنه في بعض الأحيان تتعارض احتياجات المطورين والمستخدمين - وأكد كوك في شهادته السابقة أن Apple تضع المستخدمين في المقام الأول. لكنه أقر بأنه لم يحصل بانتظام على استطلاعات حول رضا المطورين.

يأتى ذلك فيما لا بمكن التكهن بالحكم الذى سيصدر في قضية Epic v. Apple لأسابيع أو شهور ، وبقي يوم واحد من المرافعات في المحكمة. لكن المرافعات تشير إلى أن روجرز يفكر بجدية في حجة Epic بأن Apple لديها سيطرة كبيرة جدًا على جزء معين من iOS.

وتعد القضية التى تعقد في أوكلاند بولاية كاليفورنيا هي ذروة دعوى قضائية أقامتها إيبك العام الماضي أمام المحكمة الجزئية لشمال كاليفورنيا. وتدور حول ممارستين لأبل أصبحتا حجر زاوية لنشاطها، أولها الإلزام الذي تفرضه أبل بأن تُوزع كل برامج الأطراف الثالثة لهواتف آيفون في العالم وعددها مليار عبر متجرها الإلكتروني وإلزام المطورين باستخدام نظام الشراء من داخل التطبيق الخاص بأبل والذي يتقاضى عمولة نسبتها 30 في المئة.

وخرقت إيبك قواعد أبل العام الماضي عندما طرحت نظامها الخاص للدفع داخل التطبيق في لعبة (فورتنايت) لتجاوز عمولات أبل. وردا على ذلك أزالت أبل الشركة من متجرها الإلكتروني.

وأقامت إيبك دعوى ضد أبل، زاعمة أن الشركة تسيء استخدام سلطتها ضد مطوري التطبيقات بقواعد متجرها الإلكتروني والتزامات الدفع التي تضر بالمنافسة في سوق البرمجيات. كما شنت حملة دعائية شرسة للفت الانتباه لمزاعمها في الوقت الذي تخضع فيه ممارسات أبل للتدقيق من مشرعين ومنظمين في الولايات المتحدة ودول أخرى.