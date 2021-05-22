تكنولوجيا: ZTE تستعد للإعلان عن هاتف الألعاب nubia Red Magic 6R في 27 من مايو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة ZTE إعلان تشويقي مؤخراً على Weibo أكدت من خلاله على خططها لإطلاق هاتف nubia Red Magic 6R المخصص للألعاب في حدث يعقد في 27 من مايو.

كانت التسريبات السابقة قد رصدت هاتف بنموذج رقم nubia NX666J في قاعدة بيانات TENAA خلال شهر أبريل، حيث تشير التسريبات إلى أن الهاتف ينطلق بعنوان nubia Red Magic 6R.

وتشير التسريبات إلى أن هاتف nubia Red Magic 6R ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 888، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت، كما يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل.

أيضاً رصد هاتف nubia Red Magic 6R في قاعدة بيانات 3C بتقنية الشحن السريع بقدرة 55W، كما يأتي بقدرة بطارية 4100 mAh، ايضاً تشير التوقعات إلى أن الهاتف سيكون بديل بتكلفة أقل من الإصدار الأعلى من nubia Red Magic 6، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار.

المصدر

اعلان





