تكنولوجيا: Belkin تعلن عن SoundForm Connect Audio بسعر 99 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Belkin مؤخراً عن جهاز SoundForm Connect Audio الذي يدعم جلب AirPlay 2 لأي من المكبرات الصوتية، والذي ينطلق بسعر 99 دولار.

قدمت Belkin جهاز SoundForm Connect Audio بمميزات تحاكي تقنية Chromecast Audio المقدمة من جوجل، حيث تتيح وحدة الدونجل المميزة بسعر 99 دولار تحويل أي مكبر صوتي مميز بمنفذ 3.5مم أو منفذ optical إلى إعدادات متوافقة مع AirPlay 2.

وينطلق SoundForm Connect Audio لدعم الإصدارات القديمة من المكبرات الصوتية بشكل خاص، حيث تدعم إتصال AirPlay بهذه المكبرات.

أيضاً يمكن إتصال SoundForm Connect Audio عبر منفذ الطاقة USB C، ومن ثم إرفاق سماعات 3.5مم أو كابل عبر نظام المكبرات الصوتية.

ويأتي SoundForm Connect Audio بمستوى تسعير مرتفع مقارنة بجهاز Chromecast Audio الذي يتميز بسعر 35 دولار، والذي يدعم مهام أخرى على عكس SoundForm Connect Audio الذي يدعم ضبط إعدادات AirPlay 2 فقط.

يذكر أن SoundForm Connect Audio يتوفر للطلب المسبق اليوم عبر الموقع الرسمي للشركة Belkin، على أن يبدأ الشحن في يونيو.

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