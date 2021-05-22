تكنولوجيا: رصد هاتف Redmi Note 10 Ultra في تسريبات توضح مواصفات وسعر الهاتف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي لإطلاق هاتف Redmi Note 10 Ultra، ولقد رصد الهاتف بالفعل في تسريبات مصورة إستعرضت مواصفات وسعر الهاتف قبل الإعلان الرسمي.

تؤكد التسريبات على أن هاتف Redmi Note 10 Ultra يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.53 إنش، كما يضم معالج Dimensity 1100.

كما أوضحت التسريبات قدرة البطارية للهاتف والتي تأتي بسعة 5000 mAh، ويدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

وتؤكد التسريبات على أن هاتف Redmi Note 10 Ultra ينطلق للأسواق خلال الفترة القادمة بثلاثة من النماذج، على أن يتميز النموذج الرئيسي للهاتف بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، بينما يأتي النموذج الثاني بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، ويأتي أعلى نموذج بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

أيضاً من المقرر أن يتوفر الإصدار الرئيسي من الهاتف بسعر 280 دولار في السوق الصيني، ومن المتوقع أيضاً أن يرتفع سعر الهاتف إلى حد ما خارج السوق الصيني.

يذكر أن هاتف Redmi Note 10 Ultra رصد في ملصق إعلاني على منصة Weibo باللون الأزرق، إستعداداً للإعلان الرسمي المرتقب في 26 من مايو.

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