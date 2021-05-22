رسمياً.. تطبيق «كلوب هاوس» متاح لمستخدمي «أندرويد» عالمياً

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت الشبكة الاجتماعية للدردشة الصوتية "كلوب هاوس" رسمياً إطلاق نسختها العالمية للهواتف الذكية التي تعمل بنظام "أندرويد"، وذلك بعد الإصدار لمستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل iOS في فبراير 2021.

وكتب الحساب الرسمي للتطبيق عبر موقع "تويتر" معلناً عن توفر التطبيق، وبهذا يمكن للمستخدمين من جميع أنحاء العالم الآن الذين لديهم هواتف تعمل بأندرويد تنزيل التطبيق الأساسي مباشرة من جوجل بلاي.

كما يمكن التسجيل مباشرة عن طريق ربط رقم هاتف، وبعد ذلك، سيرسل رقم رمز التحقق عبر رسالة نصية قصيرة، للتفعيل.

ويقول موقع "إرم نيوز" إنه لا يعني توفر "كلوب هاوس" على أندرويد أنه يمكن للجميع استخدامه على الفور، حيث لا يزال المستخدمون بحاجة إلى تلقي دعوة من مستخدم للتطبيق موجود بالفعل للوصول إلى التطبيق.

وتخطط الشركة لإضافة ملايين الأشخاص إلى قائمة انتظار iOS قبل التوسع في نظام أندرويد، كما تعمل أيضا على إضافة لغات جديدة وتحسين ميزات إمكانية الوصول للتطبيق.

ومن المتوقع أيضا أن تساعد هذه الخطوة على نمو أعمال التطبيق، خاصة الآن بعد أن تباطأت تنزيلاته على iOS.