تويتر تطلق تذاكر Spaces في الأسبوعين المقبلين

دبي - يزن راشد - تواصل منصة تويتر تكثيف تركيزها على تحقيق الدخل من خلال إضافة خيار جديد يسمح للمستخدمين بإنشاء أحداث Spaces مدفوعة، مما يوفر وسيلة أخرى لتوليد إيرادات من جهودك عبر المنصة.

وتستعد منصة تويتر لإطلاق ميزة تذاكر Spaces، وتبعًا لذلك، قامت باستعراض ما يمكن أن يتوقعه المستخدمون عندما يستضيفون أول مساحة حوار مدفوعة الثمن.

ويمكن للمستخدمين في الولايات المتحدة التقدم من أجل استضافة غرف صوتية مباشرة مدفوعة الأجر بدءًا من الأسبوعين المقبلين.

ويجب على أي شخص يريد فرض رسوم أن يكون لديه 1000 متابع، وأن يكون قد استضاف ثلاث غرف صوتية مباشرة في آخر 30 يومًا، وأن يكون عمره 18 عامًا على الأقل.

ودخلت تويتر في شراكة مع Stripe للتعامل مع المدفوعات، وتقول: إن المستخدمين يحصلون على 80 في المئة من الإيرادات بعد تحصيل رسوم الشراء داخل التطبيق من آبل وجوجل.

وتبعًا لذلك، فإذا قمت ببيع تذكرة بقيمة 10 دولارات، فمن المفترض أن تحصل آبل على عمولة بنسبة 30 في المئة، بحيث تقتسم أنت وتويتر المبلغ المتبقي البالغ 7 دولارات.

وتذهب نسبة 80 في المئة من المبلغ المتبقي لك، فيما تذهب نسبة 20 في المئة إلى تويتر، التي تقول: إن هذه المبالغ تغطي تكلفة رسوم المعاملات في Stripe.

وقال متحدث باسم تويتر: تتم معالجة الطلبات الأولية، عند فتحها، في غضون أسابيع قليلة، ويخطط الفريق للبدء بمجموعة اختبار صغيرة.

وبالرغم من أن المستخدمين الأمريكيين فقط سيكونون قادرين على استضافة هذه الغرف الصوتية المباشرة المخصصة للتذاكر في الوقت الحالي، يمكن لأي شخص في جميع أنحاء العالم شراء حق الوصول.

وبدأت Spaces للتو بالسماح لأي شخص لديه أكثر من 600 متابع بالاستضافة وإضافة القدرة على جدولة حدث، وتقول الشركة: إنها تعمل على Spaces مشتركة أيضًا.

وتعد وظيفة الصوت المباشر هذه من بين الطرق المتعددة التي أعلنت تويتر أنها تساعد مستخدميها في تحقيق الدخل، كما أنها تخطط لميزة Super Follows، التي تسمح للأشخاص بالدفع مقابل الحصول على محتوى إضافي، إلى جانب إطلاق ميزة المجتمعات.

وقد تقدم تويتر أيضًا منتج اشتراك أكبر يسمى Twitter Blue، الذي قد يسمح للأشخاص بالدفع مقابل ميزات إضافية، مثل القدرة على التراجع عن التغريدات.

وبالرغم من أن منتج تويتر ظل راكدًا لسنوات، فقد أصدرت الشركة سلسلة متتالية من إعلانات المنتجات الموجهة للمستهلكين في العام الماضي، وذلك في محاولة لتنويع إيراداتها.

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