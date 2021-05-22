سبوتيفاي تتيح لك تنزيل الأغاني عبر ساعة آبل

دبي - يزن راشد - أضافت منصة سبوتيفاي القدرة على تنزيل قوائم التشغيل والألبومات والبودكاست عبر ساعة آبل الذكية من أجل تشغيلها دون الاتصال بالإنترنت، وذلك حسبما أعلنت الشركة.

وعملت المنصة على تحويل الميزة التي طال انتظارها إلى حقيقة واقعة، بحيث يمكنك تنزيل الأغاني عبر ساعة آبل الذكية والاستماع إليها مباشرة عبر سماعة الرأس من خلال بثها عبر البلوتوث.

ويمكن للمستخدمين بث الصوت بمعدل 96 كيلوبت في الثانية، وإضافة وحذف محتوى سبوتيفاي عبر هواتفهم، والمزامنة مع الساعة.

ويمكنك تنزيل الأغاني أو البودكاست من خلال العثور عليها عبر ساعة آبل الذكية، ومن ثم النقر على زر النقاط الثلاث واختيار التنزيل عبر ساعة آبل.

ويمكنك التحقق من التقدم في قسم التنزيلات، وسيكون لأي مسارات تم تنزيلها سهم أخضر بالقرب من أسمائها.

وقالت الشركة في بيانها الإخباري: إن القدرة على تنزيل الموسيقى والبودكاست يكمل الميزة الحالية المتمثلة في القدرة على بث قوائمك المفضلة من الساعة، ولست الآن مضطرًا حتى إلى اصطحاب هاتفك معك.

وأضافت سبوتيفاي القدرة على بث الموسيقى باستخدام ساعة آبل الذكية في شهر نوفمبر، لكن ساعة آبل كانت تعمل حينها كجهاز تحكم عن بعد لتشغيل موسيقى سبوتيفاي عبر آيفون أو أي جهاز آخر متوافق مع Spotify Connect.

وأطلقت سبوتيفاي للمرة الأولى تطبيق ساعة آبل الذكية في عام 2018.

وتتوفر ميزة وضع عدم الاتصال اعتبارًا من يوم الجمعة عبر Apple Watch Series 3 أو إصدار أحدث يعمل بنظام WatchOS 6.0 أو أحدث، ويوصى باستخدام WatchOS 7.1 والإصدارات الأحدث.

كما أن اشتراك Spotify Premium مطلوب أيضًا، وتتراوح عضوية Spotify Premium من 9.99 دولارات شهريًا لحساب واحد، وحتى 15.99 دولار شهريًا للخطة العائلية، ويتوفر أيضًا خيار حساب الطالب مقابل 4.99 دولارات شهريًا.

وتغلبت خدمة بث الموسيقى الأخرى، Deezer، على سبوتيفاي في هذا المجال، حيث أضافت القدرة على تنزيل الموسيقى من تطبيق ساعة آبل الذكية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وفي هذا الأسبوع أيضًا، قالت سبوتيفاي: إنها بصدد إطلاق ميزة جديدة للسماح للأجهزة القابلة للارتداء العاملة بنظام جوجل بتنزيل الموسيقى والاستماع إليها في وضع عدم الاتصال بالإنترنت، دون الحاجة إلى هاتف مصاحب.

وقال مدير منتجات الشركة للأجهزة القابلة للارتداء خلال الكلمة الرئيسية لمؤتمر جوجل السنوي للمطورين: إنه هذه الميزة لم تصدر بعد، لكنها قيد التطوير.

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