مايكروسوفت تيمز تحصل على وضع Together المحسّن

دبي - يزن راشد - تعمل شركة مايكروسوفت على عدد من الإضافات الجديدة لدعم أماكن العمل والتعليم عن بُعد، بحيث تصبح الاجتماعات أكثر تفاعلية في التحديث التالي لمنصة مايكروسوفت تيمز بفضل وضع Together الجديد والمحسّن، المصمم للجميع.

وتم تقديم وضع Together في العام الماضي، وبدأ المزيد من العملاء في استخدام الميزة في عام 2021.

ويستخدم الوضع تقنية التقسيم القائمة على الذكاء الاصطناعي لإنشاء صورة رمزية مباشرة لكل مشارك، ومن ثم عرضها في غرفة محاضرة افتراضية.

ويظهر جميع المشاركين في الغرفة الافتراضية لإنشاء بيئة مؤتمرات شبيهة بالواقع.

وتم إنشاء وضع Together لجعل الاجتماعات أكثر جاذبية، ويهدف أيضًا إلى عرض المستخدمين بطريقة تجعل المؤتمر عبر الإنترنت يبدو وكأنه اجتماع حقيقي.

ومع ذلك، فإن منظمي الاجتماعات مطالبون حاليًا باستخدام الخلفيات التي أنشأتها مايكروسوفت في غرفهم الافتراضية في وضع Together.

ووفقًا لتحديث خارطة الطريق، تسمح منصة مايكروسوفت تيمز للمطورين والمستخدمين بإنشاء خيارات الخلفية الخاصة بهم وتحميلها إلى مكتبة مايكروسوفت تيمز داخل مؤسساتهم.

وتسمح هذه الميزة لأي شخص لديه مهارات ببناء مشاهد خاصة به وتحسين تجربة الاجتماع بشكل عام.

ويمكن للمبدعين والمطورين والمحترفين إنشاء مشاهد غامرة وتجاوز مجرد مؤتمرات الفيديو في مؤسساتهم.

ويتم تقديم الدعم لخلفيات وضع Together المخصصة في شهر يونيو 2021، وذلك وفقًا لخريطة الطريق.

ومن أجل دعم التعليم عن بعد وتحسين المشاركة في الفصول الدراسية عبر الإنترنت، أضافت مايكروسوفت تيمز دعمًا لميزة رفع اليد الصادرة في العام الماضي.

وكما يوحي الاسم، فإنها تسمح بشكل أساسي لأي شخص بالنقر فوق زر داخل القائمة العلوية لطرح سؤال أثناء الاجتماعات المزدحمة.

ولتقليل العشوائية، تحصل منصة مايكروسوفت تيمز على خيار جديد يسمح للمنظمين والمقدمين بإنزال جميع الأيدي المرفوعة من قبل جزء من المشاركين.

وبالنسبة لمستخدمي الأجهزة المحمولة، تقدم مايكروسوفت تجربة جديدة أفضل لوضع Large Gallery عبر مايكروسوفت تيمز للأجهزة المحمولة، ويمكنك بعد التحديث التمرير سريعًا عبر جميع المشاركين في الاجتماع.

وبالإضافة إلى ذلك، تحصل منصة مايكروسوفت تيمز عبر الأجهزة المحمولة على دعم للقارئ الشامل، وهي ميزة جديدة تسمح للتطبيق بقراءة الدردشات والمنشورات بصوت عالٍ عبر جهازك.

وكانت هذه الميزة حصرية لتطبيق سطح المكتب، ولكنها تتوفر لأجهزة iOS وأندرويد في وقت لاحق من شهر يونيو.

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