مايكروسوفت أوفيس يحصل على الوضع الداكن

دبي - يزن راشد - أضافت شركة مايكروسوفت الوضع الداكن إلى تطبيق مايكروسوفت أوفيس الخاص بها لنظام أندرويد.

وبينما كان تطبيق مايكروسوفت أوفيس متاحًا عبر نظامي أندرويد و iOS منذ أكثر من عام، فإن إصدار iOS فقط قد تضمن دعم الوضع الداكن المدمج حتى الآن.

ودعم برنامج Microsoft Office عبر الحاسب الشخصي الوضع الداكن منذ بعض الوقت، وهو يعرض معظم عناصر واجهة المستخدم باللون الأسود باستثناء، في حالة برامج مثل Word، الصفحات نفسها، وذلك لأن الورق أبيض.

ومن ناحية أخرى، دعم نظام أندرويد أيضًا الوضع الداكن للتطبيقات إلى حد كبير بطريقة أصلية منذ إصدار أندرويد 10 منذ أكثر من عام.

ويعترف سراب ناجبال Sourab Nagpal، مدير المنتج في مايكروسوفت، بقوله: لقد كانت ميزة مطلوبة بشدة من قبل العديد من عملائنا.

وأضاف: يفضل العديد من الأشخاص استخدام الوضع الداكن حيث يجدون أنه يوفر تجربة مرئية أكثر راحة للقراءة والعمل عبر الأجهزة المحمولة.

ويعمل الآن أحدث تطبيق مايكروسوفت أوفيس لنظام أندرويد على تمكين الوضع الداكن تلقائيًا إذا قمت بتعيين ذلك كتفضيل نظام عبر جهاز أندرويد الخاص بك.

ويمكن أيضًا التبديل إلى الوضع الداكن من علامة تبويب الصفحة الرئيسية في تطبيق مايكروسوفت أوفيس.

وتقول عملاقة البرمجيات: إنها تطرح الوضع الداكن لتطبيق مايكروسوفت أوفيس عبر أندرويد خلال الأسابيع المقبلة، لذلك قد لا يظهر لجميع المستخدمين على الفور.

ويجمع تطبيق مايكروسوفت أوفيس لنظام أندرويد بين Word و Excel و PowerPoint في تطبيق واحد.

وفي حين أن جميع الخدمات الثلاث Word و PowerPoint و Excel كانت متاحة في البداية كتطبيقات فردية لكل منها، فقد اتخذت مايكروسوفت قرارًا منذ وقت ليس ببعيد بدمج الثلاثة في تطبيق واحد يناسب الجميع.

ويساعدك التطبيق الموحد على إنجاز العمل عبر جهاز محمول من خلال العديد من الإمكانات الغنية لإنشاء ملفات PDF والصور والمسح الضوئي والتقاط الملاحظات وغير ذلك الكثير.

ويتضمن أيضًا إجراءات سريعة، مثل مسح ملفات PDF ضوئيًا، أو حتى التقاط ألواح الكتابة والنص والجداول في الإصدارات الرقمية.

ويمكنك تنزيل التطبيق لنظام التشغيل أندرويد من متجر جوجل بلاي Google Play.

وترغب مايكروسوفت بالحصول على تعليقات وملاحظات المستخدمين حول الوضع الداكن من خلال التطبيق مباشرة، وذلك عبر النقر على أيقونة الحساب في علامة تبويب الصفحة الرئيسية، ومن ثم تحديد إرسال تعليقات.

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