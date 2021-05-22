شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل استقال الرئيس التنفيذي لـBytedance المالكة لـ"تيك توك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Bytedance الشركة الأم لـ TikTok التنحي عن دوره كرئيس لتكتل تكنولوجي بقيمة 400 مليار دولار وفقًا لما نقلته CNBC. وقال زانج يمينج إن قرار التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي لأهم شركة ناشئة في العالم سيمكنه من "أن يكون له تأثير أكبر على المبادرات طويلة الأجل".

وأضاف زانج يمينج أنه "يفتقر إلى بعض المهارات التي تجعله مديرًا مثاليًا."

وشهد تطبيق TikTok نجاحًا كبيرًا للغاية تحت قيادة زانج يمينج حيث نجح في السيطرة على السوق، ما اضطر أميركا في العام الماضي بالتهديد بحظر التطبيق ما لم يتم بيعه إلى شركة أمريكية.

ويأتي رحيل الملياردير الشاب المفاجئ وسط بيئة تشغيل أكثر صرامة للمديرين التنفيذيين للتكنولوجيا في الصين.

حيث زاد المنظمون من تدقيق الشركات التقنية العملاقة التي كانت مفضلة في الصين في يوم من الأيام.