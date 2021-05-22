شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة الفضاء الصينية الموجودة بالمريخ تبدأ فى التنقل على سطح الكوكب الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الفضاء الوطنية الصينية اليوم السبت، إن المركبة المتنقلة الصينية الأولى "تشورونج"، هبطت من منصة الهبوط الخاصة بها على سطح كوكب المريخ، وبعد أول تحرك ناجح للمركبة "تشورونج" على سطح المريخ، باتت الصين ثاني دولة بعد الولايات المتحدة تقوم بإنزال وتشغيل مركبة تجوال على المريخ.

ووفقًا للبيانات الأولية من الهيئة الصينية المذكورة، فقد حطت المركبة "تشورونج" عجلاتها على سطح المريخ في الساعة 10:40 صباح اليوم السبت (بتوقيت بكين)، وتم في 23 يوليو عام 2020، إطلاق المسبار الصيني "تيانون-1"، المكون من مركبة مدارية ومركبة هبوط ومركبة متنقلة.

وهبطت مركبة الهبوط التي تقل المركبة المتنقلة في الجزء الجنوبي من "يوتوبيا بلانيتيا"، وهو سهل شاسع يقع في نصف الكرة الشمالي للمريخ، يوم 15 مايو الجاري.