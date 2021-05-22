علوم وتكنولوجيا

الصين تحظر تعدين عملة بيتكوين

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كتبت أسماء لمنور في السبت 22 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

عملات رقمية

أفاد موقع ”كريبتو ديلي“ المهتم بأخبار العملات المشفرة، في تقرير له بأن مجلس الدولة الصيني، قرر، الجمعة، وضع حد لتعدين عملة الرقمية، بسبب مخاطر مالية على اقتصاد البلاد، جراء عملية التعدين.

وجاء في التقرير:“الحظر تم من أجل منع المخاطر المالية الناجمة عن تعدين بيتكوين، والسيطرة عليها بحزم.. تضمن القرار مقترحات لإصلاح المؤسسات المالية الصغيرة والمتوسطة الحجم، ومواجهة آثار التحركات بين الكيانات غير القانونية في سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى تدابير الاستجابة بفعالية للتضخم“.

كما قرر المجلس“الحفاظ على استقرار أسواق الأسهم، والسندات، والفوركس“، بما يتماشى مع تقدم البلد الآسيوي في الإصلاحات المالية لتعزيز وضع اقتصاده على الخريطة العالمية.

وقبل 3 أيام، أصدرت المنظمات الصناعية في الصين أيضًا حظرًا للعملات المشفرة أعاد التأكيد على القيود المفروضة على البنوك، وشركات الدفع الموجودة في الدولة التي تقدم خدمات متعلقة بالعملات المشفرة.

وتحاول الصين التحول إلى استخدام اليوان الرقمي، كبديل للعملات المشفرة، وهو عملة صادرة عن بنك الشعب الصيني، ومضمونة من الدولة، وتعادل تمامًا الأوراق النقدية والعملات المعدنية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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