تكنولوجيا: تسريبات مصورة تؤكد على تصميم منحني في شاشة Pixel 6 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد عن تصميم هاتف Pixel 6 Pro الذي يضم شاشة منحنية، وإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية.

رصدت أحدث الصور المسربة عبر صفحة OnLeaks، والتي أوضحت التصميم المرتقب لأعلى إصدار في السلسلة القادمة من هواتف جوجل Pixel 6 Pro.

وتكشف التسريبات المصورة عن تصميم منحني لشاشة Pixel 6 Pro التي تأتي بحجم 6.67 إنش تقريباً، كما تؤكد الصور على أن الهاتف يضم إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية التي تتميز بتصميم أفقي في شريط باللون الأسود يقطع الجهة الخلفية، مع تصميم periscope وعدسات telephoto.

أيضاً أكدت التسريبات على أن هاتف Pixel 6 Pro يأتي بشاشة OLED، إلا أن التقرير لم يوضح معدل التحديث المميز لشاشة هذا الإصدرا.

كما يتميز الهاتف بقياسات 163.9 في 75.8 في 8.9 مم، أيضاً يضم الهاتف اثنان من المكبرات الصوتية، ويدعم تقنية الشحن اللاسلكي.

يذكر أن جوجل تتجه هذا العام لإختيار تسمية Pro لهاتفها الأعلى كبديل لتسمية XL، على أن يأتي هذا الإصدار بالحجم الأكبر في الشاشة مقارنة بالإصدار الرئيسي.

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