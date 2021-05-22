تكنولوجيا: هاتف Oppo Reno5 A ينطلق رسمياً بمعالج Snapdragon 765G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo مؤخراً عن هاتفها المتوسط Oppo Reno5 A الذي يضم معالج Snapdragon 765G، ويتميز بمعدل تحديث 90Hz.

يتميز هاتف Oppo Reno5 A بشاشة IPS LCD بحجم 6.5 إنش، ومعدل تحديث 90Hz، كما تتميز الشاشة بدقة عرض 1080 بيكسل بلس، وتضم ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 16 ميجا بيكسل.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تقدم Oppo هاتف Reno5 A بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، كما تتضمن الإعدادات اثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير و لقطات macro.

أيضاً يأتي هاتف Reno5 A بمستشعر للبصمة في الجهة الخلفية من الهاتف، كما ينطلق بمعالج Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 11 وواجهة ColorOS 11.

هاتف Oppo Reno5 A يدعم أيضاً معايير IP68 لمقاومة الماء والغبار، ويضم بطارية بقدرة 4000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18W، كما يتوفر الهاتف خلال الفترة القادمة بألوان الأسود والأزرق.

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