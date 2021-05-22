شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب يستحوذ على شركة الواقع المعزز WaveOptics بأكثر من 500 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Snap Inc أنها ستستحوذ على WaveOptics Ltd، وهى شركة بريطانية لتكنولوجيا الواقع المعزز (AR)، مقابل أكثر من 500 مليون دولار، حيث أن الصفقة، التى أبلغت عنها The Verge لأول مرة وأكدها المتحدث باسم Snap، ستساعد مالك تطبيق الرسائل المصورة Snapchat فى شق طريقه إلى المستقبل حيث يمكن أن تكون نظارات AR فى كل مكان.

وتتسابق شركة Snap، جنبًا إلى جنب مع عمالقة التكنولوجيا الآخرين مثل أبل وفيس بوك، لبناء أجهزة AR باعتبارها الواجهة التكنولوجية التالية بعد الهاتف الذكي، وتتمثل الرؤية الكامنة وراء نظارات الواقع المعزز فى أنها قد تسمح للمستخدم برؤية اتجاهات المسار افتراضيًا أمامه، أو الاطلاع على معلومات حول معلم فى محيطه، على سبيل المثال.

وقالت Snap إنها ستدفع نصف 500 مليون دولار مقابل WaveOptics فى المخزون عند الإغلاق، وسيتم دفع النصف الآخر إما نقدًا أو فى الأسهم فى غضون عامين، فيما يقع مقر Snap فى سانتا مونيكا، كاليفورنيا، بينما يقع المقر الرئيسى لشركة WaveOptics فى أكسفورد، إنجلترا.

يذكر أنه مؤخرا، كشفت Snap عن نسخة جديدة من نظارات Spectacles الخاصة بها، وهى أول نسخة تتضمن AR مع كاميرتين مدمجتين ومكبرات صوت وأربعة ميكروفونات، ولن يتم بيع نظارة Spectacles الجديدة للجمهور، وستكون متاحة فقط لمطورى الواقع المعزز الذين يتقدمون لاستخدام النظارات.