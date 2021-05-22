«ناقل حركة أوتوماتيك وخاصية الدفع الرباعي» .. مواصفات أحدث إنتاج ياباني يتجه للسوق المصري «سوزوكي جيمني»

الشارقة - اميمة ياسر - جيمني تصل مصر في الربع الأخير من ٢٠٢١

أكد محمد يونس، مدير عام شركة مودرن موتورز وكيل علامة سوزوكي، في تصريحات خاصة لموقع Shift-EG أن الشركة سوف تطرح جيمني Jimny الرياضية متعددة الاستخدامات SUV في الربع الأخير من العام الجاري.

وأوضح يونس أن السيارة الجديدة ستتاح لعملاء السوق المحلي بفئة واحدة هي الأعلى في التجهيزات و بناقل حركة أوتوماتيكي، وخاصية الدفع الرباعي الكلي للعجلات.

جدير بالذكر أن رواد التواصل الإجتماعي تداولوا صور يُقال أنها لنسخ من جيمني تنتظر إنتهاء المعاملات الجمركية في إحدى الموانئ البحرية المصرية.

أضاف يونس أن سوزوكي تستعد حاليًا لطرح فيتارا Vitara الرياضية متعددة الاستخدامات SUV في مصر خلال أيام، وأكد أن مبيعات سوزوكي في مصر تنمو بشكل مبشر للغاية، وأنها سوف تطرح كافة طرازاتها في مصر بحلول نهاية ٢٠٢١ .