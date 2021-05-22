شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: GSMA: المؤتمر العالمي للموبايل سيعقد في يونيو كما هو مخطط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال منظمو المؤتمر العالمي للجوال (MWC) ، أكبر تجمع سنوي في صناعة الاتصالات ، إن المؤتمر سيمضي قدمًا كما هو مخطط له، حيث وافقت السلطات الإسبانية على خطة الصحة والسلامة الخاصة بها، ومن المقرر عقد المؤتمر في برشلونة في الفترة من 28 يونيو إلى 1 يوليو.

ويذكر أنه تم إلغاء نسخة 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، وقال GSMA ، الاتحاد الصناعي الذي يستضيف المؤتمر ، إن حوالي 70 ٪ من المتحدثين البالغ عددهم 600 تقريبًا في المؤتمر سيكونون حاضرين فعليًا.

وكذلك فقد كان من المقرر عقد الحدث التالي في مارس 2021، ولكن تم تأجيل هذا الحدث الآن أيضًا، حيث أعلنت GSMA "رابطة الصناعة وراء MWC" أن المؤتمر القادم سيعقد في الفترة من 28 يونيو إلى 1 يوليو 2021 في سبتمبر الماضى.

وقالت المجموعة إنها اتخذت القرار لضمان أن الحدث سيكون آمنًا على الرغم من فيروس COVID-19، ومع تواجد الوباء، بدا موعد شهر مارس قريبا للغاية ويشك الكثيرون في أنه سيؤتي ثماره، فيما تعد GSMA "بتجربة فريدة لا يمكن تفويتها" والتي سيتم استكمالها "بعناصر افتراضية لتكمل الطلب الهائل للاجتماع جسديًا".