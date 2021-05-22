تكنولوجيا: Ford تكشف عن سيارة F-150 Lightning الكهربائية بسعر أقل من 40000 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Ford مؤخراً عن شاحنة F-150 Lightning الكهربائية التي تدعم قطع مسافة 300 ميل، وتنطلق بسعر أقل من 40000 دولار.

تعد سيارات Ford الأكثر شعبية في سوق الولايات المتحدة، واليوم تقدم فورد شاحنة F-150 Lightning المميزة بتصميم كهربائي كامل، كما يدعم الإصدار الرئيسي من السيارة قطع مسافة 230 ميل، وتأتي بسعر 39974 دولار، بينما يأتي أعلى إصدار من السيارة بسعر 50000 دولار وتدعم قطع مسافة 300 ميل في الساعة.

ويرتكز تصميم شاحنة F-150 Lightning على كابينة “SuperCrew” المميزة بعدد 4 من الأبواب، كما في الإصدار الذي يدعم الغاز والذي يأتي بسعر 36650 دولار.

وتؤكد شركة Ford على أن سعر F-150 Lightning يرتفع مع زيادة المميزات المقدمة من الشركة، كما يجمع الإصدار الكهربائي بين بعض مميزات الإصدار الذي يدعم العمل بالغاز، مع بعض مميزات إصدار hybrid.

أيضاً لا يختلف التصميم الخارجي لسيارة F-150 Lightning عن الإصدارات الأخرى، إلا أن الإصدار الكهربائي يأتي بشبكة جديدة مع شريط إضاءة.

كما تؤكد فورد على ميزة المساحة الداخلية الكبيرة داخل شاحنة F-150 Lightning، أيضاً أكد Jim Farley الرئيس التنفيذي لشركة فورد على أن السيارة ستشكل مصدر جذب للكثير من المستخدمين.

وتتميز شاحنة F-150 Lightning باثنان من تكوينات البطاريات، حيث يأتي الإصدار الرئيسي ببطارية تدعم قطع مسافة 230 ميل، بينما يتوقع البعض أن تكون شاحنة F-150 Lightning أكثر إستهلاكاً للطاقة في الطرق الوعرة وعند السحب.

أيضاً تؤكد Ford على أن برمجيات الشاحنة تأتي بقدرة على تقدير النطاق والمسافات في الوقت الفعلي، كما لا تقتصر مهام البرمجيات على حالة الطقس والحركة المرورية، حيث تدعم البرمجيات أيضاً قياس وزن الحمولة على ظهر السيارة، أو الحمولة التي يتم سحبها بالسيارة.

ويمكن لشاحنة F-150 Lightning أن تدعم سحب ما يصل إلى 4545.45 كجم، وهو وزن أكبر من النموذج الرئيسي الذي يدعم الغاز من سيارة F-150.

كما تنطلق جميع إصدارات سيارة F-150 Lightning بميزة خفض إستهلاك طاقة البطارية بفضل اثنان من المحركات، حيث يأتي المحرك الأول في المقدمة، بينما يأتي المحرك الثاني في مؤخرة الشاحنة.

وتأتي السيارة بقدرة طاقة 420kW، و563 حصان، و352.27 كجم من عزم الدوران، كما تدعم الشاحنة الإنطلاق من صفر إلى 60 ميل في الساعة خلال 4 ثواني فقط، بينما يأتي الإصدار الرئيسي بقدرة 318kW مع نفس القدر من عزم الدوران.

أيضاً من المقرر أن تظهر جميع أجهزة الشحن المتاحة عبر تطبيق الهاتف FordPass، كما تدعم الشحن عبر المحصات المخصصة بقدرة 150kW مع تقنية الشحن السريع، حيث يمكن شحن السيارة لمدة 10 دقائق للحصول على نطاق 54ميل.

ويأتي الصندوق الأمامي للسيارة بمساحة كبيرة تتسع لاثنان من حقائب اليد مع مساحة تصل إلى 400 لتر، كما يتميز بتصميم مقاوم للماء، ويأتي بمصرف يدعم المستخدم في عملية التنظيف بسلاسة.

كما تأتي سيارة F-150 Lightning بمجموعة من المنافذ والمقابس لدعم المستخدم، وتضم وحدة التحكم في المنتصف مساحة عمل قابلة للطي والتي تتسع لجهاز حاسب محمول.

أيضاً تتضمن السيارة شاشة بحجم 15.5 إنش portrait تدعم خاصية اللمس، إلا أنها لا تأتي في لوحة القيادة، حيث تحاط الشاشة ببعض الأزرار، وبعض المنافذ، كما تعمل الشاشة بنظام المعلومات الجديد Ford Sync 4A الذي قدم للمرة الأولى في Mustang Mach-E.

كما تدعم السيارة الإتصال بApple CarPlay و Android Auto لاسلكياً، بينما تأتي الشاشة الخاصة بقائد السيارة بحجم 12 إنش، لتقدم مزيد من المعلومات للمستخدم حول الطاقة التي تم إستهلاكها في السيارة.

أيضاً تأتي سيارة F-150 Lightning بميزة المساعد الذكي في القيادة بدون إستخدام اليدين والذي يعرف ب”BlueCruise”.

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