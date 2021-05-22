شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Snap ييتح لمنشئى المحتوى على التطبيق كسب المال.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة Snap Inc، المالكة لتطبيق Snapchat للرسائل المصورة، ميزة جديدة لمساعدة شخصيات Snapchat البارزة فى كسب المال، كما تقوم أيضًا بتطوير نظارات الواقع المعزز الجديدة.

وقالت الشركة التى تتخذ من سانتا مونيكا مقراً لها بولاية كاليفورنيا، إنها ستقدم نسخة جديدة من نظارات Spectacles، وهى الأولى التى تتميز بالواقع المعزز، كجزء من دفع لخلق طرق للمستخدمين للتفاعل مع بيئتهم.

وتهدف الخطط، التى تم الإعلان عنها فى قمة شركاء Snap السنوية لمطورى التطبيقات وشركاء العلامات التجارية، إلى مساعدة الشركة على التنافس من أجل المزيد من الاستخدام فى مشهد وسائل التواصل الاجتماعى المزدحم، حيث يطلق المنافسون مثل YouTube و Instagram و TikTok ميزات جديدة لمحاكمة منشئى المحتوى.

ودفعت Snap مليون دولار يوميًا بشكل جماعى للمستخدمين الذين ينشرون مقاطع فيديو قصيرة لميزة تسمى Spotlight منذ إطلاقها فى نوفمبر، وقالت متحدثة باسم سناب إن الشركة لن تلتزم بعد الآن بدفع مليون دولار يوميا وبدلا من ذلك ستدفع "الملايين شهريا".

ويأتى التحول فى المدفوعات فى الوقت الذى تبحث فيه Snap ومنصات الوسائط الاجتماعية الأخرى عن طرق لبناء ميزات أكثر استدامة لمساعدة المؤثرين على كسب المال، مثل الهدايا والنصائح من المعجبين، وقال سناب إن منشئو مقاطع الفيديو البارزة كسبوا أكثر من 130 مليون دولار منذ نوفمبر.

وقالت الشركة إنها ستقدم ميزة الكاميرا المسماة Screenshop، والتي، على سبيل المثال، ستسمح للمستخدمين بالتقاط صورة لزى يرونه، ثم تلقى توصيات الملابس من العلامات التجارية لإعادة إنشاء المظهر، ولن يتم بيع الإصدار الجديد من نظارات Spectacles للجمهور، وهى تستهدف الفنانين والمطورين الذين يرغبون فى بناء تجارب الواقع المعزز على Snapchat.