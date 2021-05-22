شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها ازاى .. كيف تمنع اشعارات الذكريات المؤلمة من الظهور علي فيسبوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تكون ذكريات Facebook بالنسبة للبعض منكم تذكيرًا ممتعًا بالأنشطة الترفيهية أو اللحظات المؤثرة أو النكات الذكية للأيام الماضية وبالنسبة للبعض الأخر يمكن أن يكون تذكيرًا بالأصدقاء المفقودين أو الأحداث المؤلمة وغيرها كما يجد البعض صعوبة فى إيقافها.

يبدو أحيانًا كما لو أن Facebook لا يحصل على تلميح إلى أن المستخدمين لا يريدون رؤية الأشياء الحزينة، على الرغم من إخبارهم صراحةً - والذكريات جزء من ذلك، على سبيل المثال، يمكن للبعض ضبط عدم تلقي إشعارات بشأن الذكريات على Facebook ، ومع ذلك لا تزال تظهر في ملف الأخبار الخاص بالمستخدم من وقت لآخر.

يمكنك العثور على صفحة الذكريات في الشريط الجانبي لـ Facebook على سطح المكتب ، أو في القائمة في التطبيق، بمجرد وصولك إلى صفحة الذكريات ، فإن أول شيء ستراه هو في الأساس المشاركات التي نشرتها "في هذا اليوم. كذلك على الشريط الجانبي الآن يمكنك رؤية إعدادات الذكريات المختلفة ، بما في ذلك الإشعارات وإخفاء الأشخاص وإخفاء التواريخ. يمكنك تعيين الإشعارات بحيث لا ترسل إليك إشعارات بذكرياتك ، وهو الإعداد الافتراضي لمعظم الأشياء على Facebook على أي حال. لكن هذا لن يمنع بالضرورة Facebook من عرض الذكريات لك.

يسمح لك Hide People بشكل أساسي بحظر الذكريات التي يظهر فيها أصدقاء معينون. من المفيد أن يكون لديك شخص معين في ماضيك لا تريد إزالته تمامًا من وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك ، ولكن لا تريد أن يتم تذكيرك به - على سبيل المثال ، أحد أفراد أسرته المتوفى. ولكن يمكنك أيضًا إضافة نفسك من تلك القائمة. من الناحية النظرية ، يجب أن يمنعك ذلك من رؤية ذكرياتك الخاصة.

باستخدام إخفاء التواريخ ، يمكنك تعيين نطاق زمني لا تريد أن يتم تذكيرك به. من هذا الإعداد ، يمكنك إعداد فترة زمنية ، وإذا اخترت يمكنك تعيين النطاق على كامل وقتك على Facebook. قد تضطر إلى إعادة هذا في المستقبل لمنعك من رؤية الذكريات التي تحدث بعد تعيين النطاق الزمني. لكنه على الأقل حل.

لا يعد أيًا منها مضمونًا ، ولا يبدو أن Facebook يقدم طريقة لإلغاء الاشتراك بنسبة 100% في ميزة الذكريات تمامًا. ولكن نأمل أن تحد هذه الخيارات من اضطرارك إلى رؤية الأشياء التي لا تفضلها.