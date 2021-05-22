باحث يوضح: ما الذي يجذب البعوض إلى جسم الإنسان؟

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف باحث روسي عن السبب الذي يجذب البعوض إلى جسم الإنسان.

وقال فاديم مارينسكي، الباحث في قسم البيئة والأحياء المائية بكلية الأحياء بجامعة موسكو، إنه على عكس الاعتقاد السائد، بأن ضحايا البعوض يحملون فصيلة دم معينة، هناك أشياء أخرى تجذب البعوض أيضا.

وأضاف مارينسكي، في تصريحات لراديو "سبوتنيك" نقلها الموقع الإلكتروني لقناة "روسيا اليوم"، أن البعوض "يهتم بالروائح والحرارة التي تنبعث من جسم الإنسان.".

وأشار الباحث الروسي إلى العديد من القصص شبه الأسطورية عن أشخاص لهم فصيلة دم محددة، تجذب البعوض، قائلاً: "لكن واقع الأمر أبسط من ذلك بكثير. فإذا كان الإنسان يتعرق بغزارة فإن البعوض سيعثر عليه بسهولة".

وأوضح مارينسكي أن البعوض "يلتصق" بالأشخاص الذي تعرّقوا، ولكن هذا لا يعني أنه يهمل الآخرين.

وتابع الباحث: "عندما يسير الناس على شكل مجموعات في الغابة أو يجلسون في الحديقة ويتناولون الشاي، فإن البعوض بعد أن يكتشف المجموعة، لن يختار الضحية ويترك الآخرين. بالطبع لا يمكن استبعاد أنها تفضل مثلا أشخاصا لهم فصيلة دم محددة، ولكن عندما يشكل الناس مجموعة فإنهم يغدون وليمة وتمييزهم ليس سهلا".