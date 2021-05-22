شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت أوفيس لنظام أندرويد يحصل على الوضع المظلم.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضيف مايكروسوفت الوضع المظلم إلى تطبيق Office الخاص بها لنظام Android، حيث كان تطبيق Office متاحًا على نظامي iOS و Android منذ أكثر من عام ، لكن إصدار iOS فقط هو الذي يتضمن دعمًا مدمجًا للوضع المظلم حتى الآن وفقا لما نقله موقع the verege.

يعترف سراب ناجبال ، مدير المنتج في Microsoft ، بقوله: "لقد كانت ميزة مطلوبة بشدة من قبل العديد من عملائنا". "يفضل العديد من الأشخاص استخدام الوضع المظلم حيث يجدون أنه يوفر تجربة مرئية أكثر راحة للقراءة والعمل على الأجهزة المحمولة."

سيعمل الآن أحدث تطبيق Office لنظام Android على تمكين الوضع المظلم تلقائيًا إذا قمت بتعيين ذلك كتفضيل نظام على جهاز Android الخاص بك.

يمكن أيضًا تبديل الوضع الداكن من علامة تبويب الصفحة الرئيسية في تطبيق Office. تقول Microsoft إنها ستطرح الوضع المظلم لـ Office على Android خلال الأسابيع المقبلة ، لذلك قد لا يظهر لجميع المستخدمين على الفور.

يجمع تطبيق Microsoft Office لنظام Android بين Word و Excel و PowerPoint في تطبيق واحد.

يتضمن أيضًا إجراءات سريعة مثل مسح ملفات PDF ضوئيًا أو حتى التقاط ألواح الكتابة والنص والجداول في إصدارات رقمية. يمكنك تنزيل تطبيق Microsoft Office لنظام التشغيل Android من متجر Google Play.