شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: AMD تخطط لتحديث معالجات Ryzen 5000 الشهيرة رغم الانتقادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت AMD أنها تخطط لإصدار مراجعة لمعالجات Ryzen 5000، لكن هذه الطرز الجديدة لن تجلب أي تحسينات في الأداء أو وظائف إضافية.

وقالت في بيان نقله موقع Digitartlends عن Benchmark.pl "كجزء من جهودنا المستمرة لتوسيع قدراتنا التصنيعية واللوجستية ، ستعمل AMD تدريجياً على نقل معالجات سطح المكتب AMD Ryzen 5000 Series إلى مراجعة B2 خلال الأشهر الستة المقبلة. فهو لا يجلب تحسينات على الوظائف أو الأداء ولا يلزم تحديث BIOS ".

قامت AMD من الجيل الأخير بتحديث بعض معالجات Ryzen 3000 بمتغيرات "XT" الخاصة. لم تغير هذه النماذج المحدثة أي شيء بخصوص المعالجات التي استبدلت بها خارج نطاق 100 ميجاهرتز إضافي على ساعة التعزيز. ففي الاستخدام الفعلي كان أداء طرازي XT وغير XT متطابقين.

وتشير الشائعات إلى أن AMD تقوم بتحديث Ryzen 5 5600X و Ryzen 9 5950X بطرازات جديدة ، وأن 5950X ستزيد بمقدار 100 ميجاهرتز لسرعة الساعة المعززة (تمامًا مثل 3900XT من الجيل الأخير)، ويشير بيان AMD إلى أن هذه التحديثات لن تحمل أي علامات تجارية صريحة وستعمل ببطء في طريقها عبر السوق، أما بالنسبة إلى التعزيز البالغ 100 ميغا هرتز، فلا يزال هذا في الهواء.

يمكن أن تحل مثل هذه التنقيحات مجموعة من المشكلات التي لا يمكن حلها من خلال تحديثات البرامج. في أبريل، حذرت AMD المستخدمين من وجود ثغرة أمنية في معالجات Zen 3 المشابهة لمآثر Specter و Meltdown من عام 2018، ويأتي هذا الاستغلال مع Predictive Store Forwarding (PSF)، والذي يتم تنفيذه على مستوى الأجهزة لتسريع تنفيذ التعليمات البرمجية، ومن المحتمل أن يحل تحديث Ryzen 5000 هذه المشكلات.

يمكن أن يساعد التحديث أيضًا في الحصول على المزيد من المعالجات في أيدي الأشخاص الذين يريدونها. على الرغم من سهولة العثور على معالجات Ryzen 5000 مقارنة ببطاقات الرسومات، إلا أن AMD لا تزال تشعر بسحب النقص العالمي في أشباه الموصلات وارتفاع الطلب على أحدث مجموعة لها.

بغض النظر، من الواضح الآن أن AMD لا تصدر معالجات Ryzen 5000 أكثر قوة، ويبدو أن AMD لها أهدافها المحددة على Zen 4 وRyzen 6000، والتي يشاع أنها تقدم ميزات مثل PCIe 5.0 و DDR5 إلى مقبس AM5 جديد.