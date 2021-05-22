شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Clubhouse متاح الآن رسميا لمستخدمى أندرويد فى الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى الأسبوع الماضي، أعلن تطبيق وسائل التواصل الاجتماعى Clubhouse الصوتى فقط أنه سيطلق تطبيق أندرويد التجريبى الخاص به فى عدد من الدول، والآن أصبح التطبيق متاحًا على متجر Google Play فى الهند بشكل رسمي، حيث أن التطبيق متوافق مع أجهزة أندرويد التى تعمل بنظام أندرويد 8.0 أو أحدث.

ويعمل التطبيق على نموذج الدعوة فقط لتسجيل مستخدمين جدد، لذلك، إذا كنت من مستخدمى أندرويد، فقد تضطر إلى البحث عن دعوة لبدء استخدام تطبيق Clubhouse، وفى وقت سابق من هذا الشهر، قال مؤسسو Clubhouse إن نظام الدعوة وقائمة الانتظار سيستمر لبعض الوقت.

ومع ذلك، مع استمرار الشركة فى توسيع نطاق الواجهة الخلفية، فإنها تخطط لبدء الانفتاح بشكل أكبر، والترحيب بملايين الأشخاص الآخرين من قائمة انتظار iOS، وتوسيع دعم اللغة، وإضافة المزيد من ميزات إمكانية الوصول، بحيث يمكن للأشخاص فى جميع أنحاء العالم تجربة Clubhouse فى بطريقة تشعرهم بأنها أصلية ".

وكان Clubhouse حديث المدينة منذ فترة حتى الآن، ويعمل العديد من اللاعبين الكبار فى مجال وسائل التواصل الاجتماعى أو قاموا بالفعل بنشر وظائف مماثلة على بواباتهم، وعلى الرغم من أن Clubhouse كان تطبيقًا يعمل بنظام iOS فقط لفترة طويلة، إلا أنه كان أيضًا شائعًا جدًا ومطلوبًا عليه بين مستخدمى أندرويد.