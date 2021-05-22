شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق.. 5 مميزات يتفوق بهم iPad Pro عن MacBook والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم Apple بإخفاء الخط الفاصل بين iPad و Mac مع رسائل الشركة حول طرازات iPad المتطورة التي تشير إليها على أنها بدائل للكمبيوتر المحمول ، كما أن iPad الجديد يتضمن في الواقع نفس الشريحة مثل أجهزة Mac الجديدة، فلا يمكن إنكار أنه أصبح من الصعب أكثر من أي وقت مضى تحديد الطراز المناسب وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

على الرغم من قوة المعالجة المماثلة، لا تزال أجهزة Mac بشكل عام أكثر قدرة من أجهزة iPad ، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى نظام التشغيل من فئة سطح المكتب - MacOS. لكنهم ليسوا أفضل في كل شيء فهناك الكثير من الأشياء التي يتفوق فيها iPad Pro على جهاز Mac.

دردشة الفيديو

يبدو أن Apple تنسى بانتظام تجربة كاميرا الدردشة بالفيديو على تشكيلة Mac ، لكنها تدفع بانتظام التحديثات إلى أجهزة iOS و iPadOS - مثل ميزة Eye Contact التي تعمل بتقنية AR والتي أطلقتها في عام 2019 وميزة Center Stage الجديدة المتوفرة في iPad Pro الجديد. يعمل Center Stage بشكل جيد حيث يستفيد من العرض الواسع للكاميرا الأمامية فائقة السرعة لتكبير وجهك والتحرك حوله أثناء تحركك.

وتجربة الدردشة المرئية في iPad Pro ليست مثالية. العيب الرئيسي هو أنه في الاتجاه الأفقي ، يكون مستشعر الكاميرا على الجانب ، مما قد يبدو غير ملائم بعض الشيء على الرغم من الجودة.

الشاشة

جودة العرض على MacBook Air و MacBook Pro قوية ، لكنها ليست مذهلة بالنظر إلى iPad Pro - خاصة طراز 12.9 بوصة. يوفر جهاز iPad Pro مقاس 2021 مقاس 12.9 بوصة شاشة Liquid Retina XDR من Apple ، والتي تستفيد من تقنية mini-LED لعرض مستويات سوداء أعمق وسطوعًا ممتازًا ، لا سيما عند عرض محتوى HDR. هناك فرق واضح بين جهاز iPad Pro مقاس 12.9 بوصة وطرازات iPad الأخرى ، ويمكن أن يساعد ذلك حقًا أولئك الذين يريدون شيئًا لتصميم الجرافيك أو حتى مجرد مشاهدة الأفلام. ناهيك عن حقيقة أن جميع طرز iPad Pro الحديثة تقدم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ، مما يجعل الرسوم المتحركة سلسة وشعورًا سريع الاستجابة بشكل لا يصدق.

أمن أفضل

تحتوي طرز MacBook الحديثة على Touch ID وهى خدمة مريحة ولكن بالمقارنة بiPad Pro على Face ID ، فإنه يتيح إلقاء نظرة على جهاز iPad الخاص بك لإلغاء قفله وملء كلمات المرور تلقائيً.

مرة أخرى ، تجربة Face ID على iPad Pro ليست مثالية. يتمثل الجانب السلبي الرئيسي في أنه قد يكون من السهل جدًا تغطية مستشعر Face ID عن طريق الخطأ عندما تمسك جهاز iPad أفقيًا. لكنك ستعتاد على عدم القيام بذلك في النهاية.

اللمس

أحد أسباب كون جهاز iPad Pro أفضل من MacBook هو أنه يدعم اللمس. يساعد ذلك في جعل الجهاز أكثر تفاعلية وإحساسًا طبيعيًا.

لا نتوقع حقًا أن تقوم Apple بإصدار جهاز Mac يعمل باللمس في أي وقت قريب ، ولكن نظرًا لأن الخط الفاصل بين iPad و Mac ضبابي ، فقد تبدأ أجهزة iPad في الشعور وكأنها أجهزة كمبيوتر Mac على أي حال.

براعة

ربما يكون السبب الأفضل لشراء iPad Pro على جهاز MacBook هو تعدد استخداماته، أصبحت الأجهزة المختلفة أكثر تنوعًا. من الواضح أن MacOS ، وهو نظام تشغيل سطح مكتب كامل ، أكثر تنوعًا من iPadOS. لكن جهاز iPad لا يزال جهازًا أكثر تنوعًا في كل مكان. يمكنك استخدامه ببساطة كجهاز يعمل باللمس ، أو يمكنك استخدامه باستخدام لوحة المفاتيح والماوس لإنجاز بعض الأعمال. في هذه المرحلة ، مع الملحقات المناسبة يكون في الأساس جهازًا قابلاً للفصل يضم إمكانات جهازين في جهاز واحد.