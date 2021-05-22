شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية إضافة ساعات منطقة زمنية متعددة إلى Windows 10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد المناطق الزمنية المتعددة مهمة لأولئك الذين يتعاملون مع الناس فى جميع أنحاء العالم سواء كان ذلك بسبب العمل أو لأسباب شخصية، كما إنه مفيد أيضًا عندما تريد فقط مشاهدة حدث مباشر يحدث فى مناطق مختلفة من العالم بمناطق زمنية مختلفة، ولحسن الحظ، يتيح Windows 10 للمستخدمين تكوين ثلاث ساعات مختلفة بثلاث مناطق زمنية مختلفة، وفيما يلى كيفية القيام بذلك:

خطوات لإضافة ساعات متعددة بمناطق زمنية مختلفة فى Windows 10

1. افتح إعدادات Windows 10 من قائمة ابدأ.

2. انقر فوق خيار الوقت واللغة.

3. هنا، انقر فوق خيار إضافة ساعات لمناطق زمنية مختلفة فى الجانب الأيمن من الصفحة ضمن الإعدادات ذات الصلة.

4. ستظهر نافذة التاريخ والوقت الجديدة، انقر هنا على علامة التبويب الساعة الإضافية.

5. الآن، انقر فوق مربعى الاختيار Enable Clock 1 و Enable Clock 2 واختر المناطق الزمنية المعنية التى تريد تعيينها لكليهما.

6. بمجرد الانتهاء، اضغط على تطبيق وموافق لحفظ التغييرات.

الآن يمكنك إما النقر فوق الساعة على شريط المهام لتصوير الساعتين الأخريين أو التمرير فوقها.