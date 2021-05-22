شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "واتس آب" سيسمح للمستخدمين بنقل الدردشات إلى رقم هاتف مختلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف منذ فترة، أن واتس آب يعمل على دعم ترحيل سجل الدردشة بين iOS و أندرويد، والآن يبدو أن هذا لن يكون كل شىء حيث تم اكتشاف دعم تطبيق التراسل بميزة قد تقدم دعمًا لترحيل سجل الدردشة إلى رقم هاتف مختلف أيضًا.

ورصد موقع WABetaInfo، وظيفة توضح أن التطبيق سيقدم دعمًا لنقل المحادثات إلى رقم هاتف مختلف، ومن المتوقع أن يتم طرحها كتحديث مستقبلي، ستكون هذه الميزة متاحة فى البداية فقط عندما يربط المستخدم جهازًا جديدًا بحساب واتس آب الخاص به، هذا لأن لقطة الشاشة تقول: "لن تتمكن من النقل لاحقًا إذا تخطيت هذه الخطوة".

وهناك شيء آخر، هو أنه أثناء ترحيل الدردشات، سيتمكن المستخدمون من نقل ملفات الوسائط أيضًا، واعتبارًا من الآن، لا يوجد تأكيد لموعد طرح هذه الميزة، ومع ذلك، يقترح WABetaInfo أن واتس آب يقوم بتطويرها لكل من مستخدمى أندرويد و iOS.

وللتذكير، فى أبريل، تم الكشف عن أن التحديث المستقبلى لنظامى التشغيل iOS و أندرويد من واتس آب سيمكن من إمكانية ترحيل سجل الدردشة الخاص بالمستخدمين، وفى ذلك الوقت تم رصد لقطة شاشة بعنوان "نقل الدردشات إلى أندرويد"، متبوعة بخيارين "التحديث الآن" و "ليس الآن".

فى الوقت الحالي، لا يسمح واتس آب لمستخدميه بنقل الدردشات إذا قاموا بالتبديل من iPhone إلى أندرويد والعكس، بينما يسمح التطبيق للمستخدمين بالنسخ الاحتياطى لمحادثاتهم فى Google Drive (لمستخدمى أندرويد) و iCloud (لمستخدمى iPhone)، فإنه لا يقدم الدعم لترحيل هذه النسخ الاحتياطية من جهاز إلى آخر فى وقت تبديل الهاتف الذكي.