شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب لا يتناسب StudioDock مع iPad Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يتوافق StudioDock من Kensington، وهو محور سطح المكتب الراقي بسعر 399.99 دولارًا لجهاز iPad Pro الذي تم إصداره في وقت سابق من هذا العام، مع الطراز الجديد مقاس 12.9 بوصة الذي يصل إلى المتاجر، حسبما نقل موقع the verege عن ممثل عن Kensington والذى أوضح أن السبب هو أن جهاز iPad Pro الجديد أكبر بمقدار 0.5 مم من طرازي 2018 و 2020.

يستخدم StudioDock لوحة تثبيت مغناطيسية قابلة للدوران لتأمين جهاز iPad عند توصيله عبر USB-C ، مما يوسع اتصاله بمنافذ USB-A و ethernet و HDMI إضافية. وعلى الرغم من أن الاختلاف الوحيد بين إصدارات StudioDock لجهاز iPad Pro مقاس 12.9 بوصة و 11 بوصة هو حجم لوحة التثبيت ، إلا أن Kensington تقول إنها لن تكون قابلة للاستبدال من قبل المستخدم. بدلاً من ذلك ، تخطط الشركة لإصدار SKU جديد تمامًا ليناسب جهاز iPad Pro مقاس 2021 مقاس 12.9 بوصة.

يحول Kensington StudioDock جهاز iPad الخاص بك إلى جهاز iMac صغير الحجم لذا يجب ألا يتأثر iPad Pro الجديد مقاس 11 بوصة ، لأن أبعاده هي نفسها طراز العام الماضي.

ومع ذلك فإن الإصدار 12.9 بوصة أكثر سمكًا قليلاً لأنه يستخدم شاشة جديدة أكثر تقدمًا بتقنية Mini LED. وحذرت شركة Apple نفسها من أن لوحة مفاتيح Magic Keyboard لعام 2020 "قد لا تناسب بدقة" جهاز iPad Pro مقاس 2021 مقاس 12.9 بوصة بسبب هذا الاختلاف في السُمك.

لذا قد تحتاج إلى شراء واحد جديد بالكامل إذا كنت ترغب في ترقية جهاز iPad.