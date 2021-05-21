شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يكشف حقيقة تعاملاته بالعملة الرقمية Dogecoin والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لشركة Tesla ومؤيد العملة المشفرة، إنه لم ولن يبيع أيًا من مقتنياته من dogecoin، وفى وقت سابق من هذا الشهر، وصف العملة المشفرة بأنها "صخب" خلال مشاركته فى العرض التلفزيونى الكوميدى "Saturday Night Live"، مما أدى إلى انخفاض الأسعار.

وأضاف ماسك على تويتر: "نعم، أنا لم ولن أبيع أى دوجي"، ردًا على تغريدة يوم الخميس زعم فيها أنه لن يبيع أيًا من ممتلكاته من دوجى أبدًا وأنه كان "المخادع المطلق"، فيما حولت تغريداته على الدوجكوين العملة الرقمية التى كانت غامضة فى يوم من الأيام إلى حلم المضاربين.

وقد نشر "ماسك" العديد من التعليقات حول العملات المشفرة على Twitter هذا العام، مما تسبب فى تذبذب الأسعار، وفى الأسبوع الماضي، قال ماسك إن تسلا لن تقبل البيتكوين بعد الآن لشراء السيارات، مشيرًا إلى مخاوف بيئية طويلة الأمد من أجل انعكاس سريع فى موقف الشركة من العملة المشفرة، فيما ارتفع Dogecoin بنسبة 12 ٪ عند 0.405 دولار، وفقًا لبورصة العملات المشفرة Binance.