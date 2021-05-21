شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يحاضر أمام الطلاب الروس "افتراضيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى مؤسس شركتي "سبيس إكس" و"تسلا" إيلون ماسك، كلمة في ماراثون "المعرفة الجديدة" التنويري الذي يقام حاليا في 8 مدن روسية، وشكر المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إيلون ماسك على مشاركته في الفعالية الروسية وطلب منه أن يتحدث عن رؤيته للعالم بعد مرور 50 عاما.

وقال إيلون ماسك، إن العالم سيشهد بعد 50 عاما تغيرات جذرية على كافة الأصعدة، بما فيها التكنولوجيات والرحلات الفضائية والبحوث العلمية في مجال الحمض النووي.

يذكر أن جمعية "المعرفة" الروسية التنويرية تقيم في 20 - 22 مايو أكبر ماراثون تنويري في تاريخ روسيا. ويجري الماراثون في 8 مدن روسية حيث يتبادل العلماء والفنانون ورجال الأعمال معرفتهم وكفاءاتهم ومهاراتهم مع كل من يرغب في ذلك.

وبينهم المخرج السينمائي المشهور تيمور بيكمامبيتوف وعالمة البيولوجيا الروسية تاتيانا تشيرنيغوفسكايا والمدوّن أيليا فارلاموف والعالم النفساني أندريه كورباتوف وغيرهم.