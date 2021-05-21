شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: مايكروسوفت تتجه لسوق تكنولوجيا تجارة التجزئة بصفقة جديدة فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت ذراع Microsoft الصينية عن شراكة إستراتيجية مع شركة تكنولوجيا التجزئة الصينية Hanshow للتعاون في البرمجيات المستندة إلى السحابة لمشغلي المتاجر في جميع أنحاء العالم وفقا لما نقلته CNBC.

وتمثل هذه الصفقة أحدث دخول لشركة Microsoft في صناعة البيع بالتجزئة التي تضطر إلى تسريع التحول عبر الإنترنت.

ويُعرف دمج استراتيجيات البيع غير المتصلة بالإنترنت مع استراتيجيات البيع القائمة على الإنترنت باسم البيع بالتجزئة متعدد القنوات، ويتضمن توصيل منتجات البقالة، الذي زاد الطلب عليه في أعقاب جائحة فيروس كورونا.

قال جو باو، مسؤول الاستراتيجية الصينية لشركة Microsoft، في حفل توقيع بمكاتب شركة البرمجيات في بكين، إن البيع بالتجزئة هو أحد الصناعات التي شهدت بعضًا من أكبر الاضطرابات في السنوات الأخيرة.