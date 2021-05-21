شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه متصفح Opera GX Mobile الجديد.. من أوبرا لعشاق الألعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Opera لمتصفح الإنترنت أنها بصدد إطلاق متصفح ألعاب لمستخدمى الأجهزة المحمولة - يسمى Opera GX Mobile، حيث يوصف بأنه أول متصفح موبايل فى العالم مصمم خصيصًا للاعبين، يتوفر Opera GX Mobile فى إصدار تجريبى على Android و iOS وسيصبح متاحًا للجمهور على نطاق أوسع فى غضون أسابيع قليلة.

ويوفر Opera GX Mobile تنقلًا مخصصًا باستخدام زر الإجراء السريع (FAB)، باستخدام الاهتزاز وردود الفعل اللمسية، فيما ينقسم زر الإجراء السريع إلى صفين: القائمة (الصف السفلي) التى تتيح للمستخدمين البحث عن علامات التبويب وفتحها أو إغلاقها، وصف علامات التبويب (الصف العلوي)، وقال Opera: "إن FAB دائمًا فى متناول الإبهام ويستخدم الاهتزازات وردود الفعل اللمسية عند التفاعل مع العناصر الموجودة على الزر".

ويمكن مزامنة متصفح الهاتف بسهولة مع متصفح سطح المكتب من Opera للاعبين والذى تم إطلاقه مرة أخرى فى عام 2019 من خلال ميزة Flow، ويمكن القيام بذلك عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة المعروض فى متصفح سطح المكتب باستخدام الهاتف المحمول.

كما يأتى Opera GX Mobile مزودًا بمانع إعلانات مدمج، بالإضافة إلى مانع حوار ملفات تعريف الارتباط، والذى تقول الشركة إنه يتخلص من "تجربة التصفح".