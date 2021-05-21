شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يعيد إطلاق برنامج التحقق العام لإتاحة العلامة الزرقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيد Twitter إطلاق برنامج التحقق العام الخاص به، ما يسمح لأى شخص بالتقدم بطلب للحصول على علامة زرقاء، وقامت الشركة أيضًا بمعاينة التغييرات المحتملة التى تطرأ على الملفات الشخصية والتسمية القادمة للحسابات الآلية وفقا لما نقله موقع the verege.



فيما يلي الفئات الست للحسابات التي يمكن أن تتأهل للتحقق: ولحقيق ذلك سيتعين على المستخدمين استيفاء معايير التحقق المُجدَّدة فى Twitter، والتى تتضمن امتلاك حساب للمصلحة العامة يندرج تحت واحد من ستة أنواع مختلفة من التصنيفات بالإضافة إلى كونه "أصيلًا ومميزًا ونشطًا".فيما يلي الفئات الست للحسابات التي يمكن أن تتأهل للتحقق: حكومة

الشركات والعلامات التجارية والمنظمات

المنظمات الإخبارية والصحفيون

وسائل الترفيه

الرياضة والألعاب

النشطاء والمنظمون وغيرهم من الأفراد المؤثرين

ستتمكن من تقديم طلب للتحقق فى علامة التبويب "إعدادات الحساب" في مرحلة ما "خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

بمجرد التقديم يقول Twitter إنه يمكنك توقع رد فى غضون أيام قليلة، لكن هذا المخطط الزمنى قد يفتح لبضعة أسابيع حسب حجم التطبيقات.

وقال تويتر في إيجاز مع الصحفيين هذا الأسبوع إن جميع الطلبات سيتم تقييمها من قبل البشر، وإذا تمت الموافقة على عملية التحقق، فستظهر شارة علامة الاختيار الزرقاء فى ملفك الشخصي تلقائيًا، وإذا لم يوافق Twitter على طلبك وما زلت تعتقد أنك مؤهل للتحقق، فيمكنك إعادة تقديم الطلب فى غضون 30 يومًا من قرار الشركة، وإذا تم التحقق من حسابك بالفعل، فلن تحتاج إلى إعادة تقديم الطلب.

كانت أوقفت الشبكة الاجتماعية البرنامج في نوفمبر 2017 بعد أن تعرض لانتقادات واسعة النطاق للتحقق من حساب شخص متعصب للبيض.

في ذلك الوقت اعترفت الشركة بأن الغرض من التحقق أصبح مشوشًا، وكان من المفترض في الأصل أن تكون وسيلة لمصادقة هوية الحساب ولكن بمرور الوقت أصبح يُنظر إلى الشارة على أنها شيء مثل تأييد Twitter نفسه.

وأطلق Twitter برنامج التحقق الأصلي في عام 2009 كوسيلة للتحقق من هويات المستخدمين البارزين "المعرضين لخطر انتحال الهوية". لكن عملية التحقق كانت غامضة ولم تكن هناك طريقة واضحة للتقدم. تغير ذلك عندما فتح Twitter برنامج التحقق الخاص به للجمهور في عام 2016.

وعندما تم إيقاف برنامج التطبيق العام مؤقتًا في عام 2017، حاول Twitter توضيح قواعده حول الحسابات المؤهلة للتحقق. تم تقديم سياسة تحقق جديدة فى يناير2021 مع فئات الحسابات الست المدرجة أعلاه المؤهلة للتحقق.

ووفقًا لقواعد يناير 2021 يجب أن يكون للحسابات عنوان بريد إلكترونى أو رقم هاتف تم التحقق منه وصورة ملف تعريف واسم عرض حتى تكون مؤهلاً. قد تفقد الحسابات أيضًا شاراتها بسبب "الانتهاكات الجسيمة أو المتكررة" لقواعد Twitter.

وبينما تم تعليق برنامج التحقق العام استمر Twitter في التحقق يدويًا من حسابات معينة ، مثل تلك التي تنشر معلومات حول الوباء أو المرشحين المتنافسين في انتخابات الولايات المتحدة لعام 2020.

وتقول Twitter إنه يخطط لإضافة المزيد من فئات الحسابات التي يمكن أن تكون مؤهلة للتحقق في وقت لاحق من هذا العام ، بما في ذلك العلماء والأكاديميين والقادة الدينيين.

إلى جانب تطبيق التحقق الجديد ، يقوم Twitter أيضًا بمعاينة التغييرات التي يفكر فيها في الملفات الشخصية ، بما في ذلك إضافة علامة التبويب "حول". الصورة التالية ليست نسخة نهائية لما قد تبدو عليه هذه التغييرات لكنها تعطيك فكرة عما يفكر فيه Twitter.

وقام Twitter أيضًا بمعاينة تسميته القادمة للحسابات الآلية (المعروفة أيضًا باسم bot). يخطط Twitter لشحن هذه العلامة في وقت ما في شهر يوليو ، حسبما قال بي بيرن ، قائد منتج Twitter للملفات الشخصية والهوية ، في إحاطة هذا الأسبوع.