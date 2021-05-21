شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مروحية المريخ تستعد لرحلة سادسة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجاوزت مروحية المريخ الصغيرة التابعة لناسا ، Ingenuity التوقعات، حيث تعاملت مع الظروف الصعبة للكوكب الأحمر بسهولة واضحة خلال خمس رحلات تجريبية منفصلة في غضون شهر وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

يستعد الفريق في مختبر الدفع النفاث (JPL) التابع لناسا، والذي يشرف على مهمة المريخ الحالية، الآن لإرسال Ingenuity في رحلته السادسة منذ تحليقها التاريخي الأول في 19 أبريل.

بعد الانتهاء من مرحلة عرض التكنولوجيا التي أثبتت قدرة شركة Ingenuity على الطيران في الغلاف الجوي الرقيق للغاية للمريخ - في مهمة واحدة تبقى عالياً لما يقرب من دقيقتين أثناء الطيران لمسافة 266 مترًا - ينتقل الفريق الآن إلى مرحلة عرض العمليات التي ستسعى إلى معرفة المزيد حول كيف يمكن لمثل هذه الرحلات أن تساعد في استكشاف المريخ والكواكب الأخرى في المستقبل.

ستشهد الرحلة السادسة ارتفاع المروحية التي يبلغ ارتفاعها 4 أرطال و 19 بوصة إلى 10 أمتار (33 قدمًا) قبل أن تحلق جنوب غربًا لمسافة 150 مترًا (492 قدمًا). في هذه المرحلة ، ستستخدم الآلة كاميرا على متنها للحصول على صور ملونة لمنطقة تهم الباحثين بينما تستمر في الطيران جنوبًا لمسافة 20 مترًا (66 قدمًا).

قال مختبر الدفع النفاث على موقعه على الإنترنت: "ستساعد الصور المجسمة لتموجات الرمال ونتوءات الصخور الساطعة في الموقع على إظهار قيمة المنظور الجوي للمهام المستقبلية".

بعد الانتهاء من جمع الصور ستطير المروحية شمال شرقًا لمسافة 50 مترًا (164 قدمًا) إلى موقع هبوط جديد.

يلاحظ مختبر الدفع النفاث أنه خلال رحلته السادسة سيتم دفع Ingenuity ، التي تطير بشكل مستقل بعد تلقي تعليمات من الفريق إلى سرعة أرضية قياسية تبلغ 9 أميال في الساعة (4 أمتار في الثانية) مع البقاء عالياً لمدة 140 ثانية - وهي فترة أطول من أي منها البعثات السابقة.

قال مختبر الدفع النفاث: "إنها أيضًا المرة الأولى التي تهبط فيها المروحية في مطار لم تقم بمسحها من الجو خلال مهمة سابقة" ، موضحًا أنه هذه المرة ، يعتمد الفريق على الصور التي جمعتها HiRISE (دقة عالية) تجربة علوم التصوير) على متن مركبة استكشاف المريخ المدارية التابعة لناسا.

من المتوقع أن تصدر JPL مزيدًا من المعلومات حول جدول الرحلات في أي يوم.