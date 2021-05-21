شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الخزانة الأمريكية: الإبلاغ عن تحويلات العملة المشفرة المتخطية 10 آلاف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقالت الوكالة في تقرير جديد عن مقترحات الامتثال الضريبي: "تطرح العملة المشفرة بالفعل مشكلة اكتشاف كبيرة من خلال تسهيل النشاط غير القانوني على نطاق واسع بما في ذلك التهرب الضريبي". "هذا هو السبب في أن الاقتراح يتضمن موارد إضافية لـ IRS لمعالجة نمو الأصول المشفرة وفقا لما نقله موقع the verege.

قال تقرير الخزانة إنه على الرغم من أن معاملات العملات المشفرة تمثل جزءًا صغيرًا من المعاملات التجارية في الولايات المتحدة ، فإن طلب الإبلاغ عن معاملات التشفير الكبيرة سيساعد في "تقليل الحوافز والفرصة لتحويل الدخل من نظام الإبلاغ عن المعلومات الجديد".

حددت خطة وزارة الخزانة العديد من السياسات التي تهدف إلى زيادة إنفاذ الضرائب، بالإضافة إلى اقتراح العملة المشفرة الجديد ، تتضمن متطلبات إعداد تقارير جديدة وزيادة كبيرة في ميزانية مصلحة الضرائب الأمريكية.

ووفقًا للتقرير ، "يكمن جوهر هذه المقترحات في الالتزام بتنشيط تطبيق الضرائب". "يعكس العمل على سد الفجوة الضريبية التزامًا بإنهاء نظامنا الضريبي ذي المستويين ، أحدهما حيث يدفع معظم العمال الأمريكيين التزاماتهم بالكامل ، لكن أصحاب الدخل المرتفع الذين يحصلون على دخل من مصادر غير شفافة لا يفعلون ذلك في كثير من الأحيان."

قدر مكتب التحليل الضريبي التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أن التحديثات المقترحة ستجمع 700 مليار دولار إضافية من الإيرادات الضريبية على مدى السنوات العشر القادمة ويمكن أن تدر ما يصل إلى 1.6 تريليون دولار في العقد التالي. ومع ذلك ، فإن العديد من التغييرات التي تقترحها إدارة بايدن في التقرير تتطلب موافقة الكونجرس.