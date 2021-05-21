شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذه الميزات ستظهر على خرائط جوجل قريبا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل عن نيتها إدخال عدة ميزات جديدة إلى تطبيق خرائطها الشهير ليصبح أكثر فائدة للمستخدمين. وتبعا لجوجل فإن التحديثات القادمة لتطبيق خرائطها ستحصل على تقنيات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لجعل التطبيق مفيدا لسائقي السيارات وفقا لما نقلته RT.

فهذه التقنيات على سبيل المثال ستختار للسائق أسرع الطرق والمسارات التي ستقلل من الحاجة للفرملة الفجائية، ما سيخفف من تلف أنظمة المكابح في السيارة بشكل ملحوظ ويجعل القيادة أكثر أمانا، كما أن الذكاء الاصطناعي سيساعد تطبيق الخرائط على اختيار أكثر الطرق راحة من ناحية القيادة للسائق.

ومن الميزات المفيدة الأخرى التي سيحصل عليها تطبيق الخرائط هي ميزات تبين للمستخدم أكثر الأماكن ازدحاما في المدينة أو المنطقة التي يتجول بها في وقت استعمال التطبيق، ما سيساعده على اختصار الوقت أثناء التنقل.

كما ستتحسن في التطبيق ميزات Live View التي تمكن المستخدم من التعرف على المنطقة التي يتجول بها عبر تقنيات الواقع المعزز، وستضاف إلى هذه التقنيات تفاصيل أكثر للشوارع والمطاعم والمتاحف والفنادق وغيرها من الأماكن التي قد يحتاجها المستخدم، وستظهر فيها تفصيلات أكبر عن الأرصفة والممرات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في الشوارع.